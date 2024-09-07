İmamoğlu'ndan Erdoğan'a 'Teğmenler' Tepkisi: 'Bu Huyunuzdan Vazgeçin'

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kılıçlı yemin eden teğmenlere yönelik sözlerine ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

'GENÇLERİMİZE YAZIK ETMEYİN'

“Türk Silahlı Kuvvetlerimiz'in ve teğmenlerimizin, Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk’e bağlılığı siyaset üstüdür. Genç teğmenler en mutlu ve onurlu günlerinde büyük bir coşku içinde ülkenin kurucusuna olan saygılarını ifade etmek istediler, hepsi bu.

Her olaydan, darbe çıkarma huyunuzdan vazgeçin, gençlerimize yazık etmeyin. Sevgili gençler ve ailelerine sesleniyorum; dün “katil” dediğine bugün “kardeşim” diyen zihniyetten, her şeyi siyasi menfaatine kullanan, milleti bölen bu akıldan milletçe ilk seçimde kurtulacağız. Yaşasın Cumhuriyet. Yaşasın Mustafa Kemal Atatürk.”

Türk Silahlı Kuvvetlerimizin ve teğmenlerimizin, Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk’e bağlılığı siyaset üstüdür.



Genç teğmenler en mutlu ve onurlu günlerinde büyük bir coşku içinde ülkenin kurucusuna olan saygılarını ifade etmek istediler, hepsi bu.



Her olaydan, darbe çıkarma… — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) September 7, 2024

NE OLMUŞTU?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kara Harp Okulu’nun mezuniyet töreninden sonra kılıçlarını çekerek "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sloganı atan teğmenlere tepki göstermiş ve "kendini bilmezler" dediği teğmenler hakkında "Ordumuzun yıpratılmasına izin verilmeyiz. Bazı istismarcılar ortaya çıkmak suretiyle kılıçlar çektiler. Bu kılıçları kimlere çektiniz! Gerekli bütün araştırmalar yapılıyor. Oradaki birkaç tane kendini bilmez temizlenecek" açıklamasını yapmıştı.

Erdoğan, açıklamasının devamında “Bu 30 kişi olabilir, 50 kişi olabilir. Biz buralara durup dururken gelmedik. Bunların ordumuzun içinde bulunması mümkün değil. Bunları temizleyeceğiz” demişti.

Kaynak: ANKA