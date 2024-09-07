Özel'den Erdoğan'a 'Teğmen' Yanıtı: '8 Gün Düşünüp Bu Tepkiyi Vermek Çok Manidar'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın teğmenlerin kılıçlı yeminine ilişkin kullandığı "Ordumuzun yıpratılmasına izin verilmeyiz. Bazı istismarcılar ortaya çıkmak suretiyle kılıçlar çektiler. Bu kılıçları kimlere çektiniz! Gerekli bütün araştırmalar yapılıyor. Oradaki birkaç tane kendini bilmez temizlenecek" ifadelerine CHP Genel Başkanı Özgür Özel’den yanıt geldi. Özel, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, “8 gün durup düşünüp sonra bu tepkiyi vermek çok manidar” ifadelerini kullandı.

Özel açıklamasının tamamında şunları söyledi:

“8 gün durup düşünüp sonra bu tepkiyi vermek çok manidar. Ebedi başkomutanları Mustafa Kemal Atatürk'e sahip çıkan Harbiye'den yeni mezun teğmenlerin siyasi hesaplara alet edilmesini kınıyorum. Siyasi düşüşünüzü durdurmak umuduyla kutuplaşma siyasetinize pırıl pırıl gençlerin geleceklerini feda edemezsiniz. Bu ahlaki de değildir, vicdani de değildir. Bu hamle siyasidir ama yersiz ve haksızdır. Bunu milletimiz unutmaz ve affetmez. Vazgeçin!!!”

8 gün durup düşünüp sonra bu tepkiyi vermek çok manidar.



Ebedi başkomutanları Mustafa Kemal Atatürk'e sahip çıkan Harbiye'den yeni mezun teğmenlerin siyasi hesaplara alet edilmesini kınıyorum.



Siyasi düşüşünüzü durdurmak umuduyla kutuplaşma siyasetinize pırıl pırıl gençlerin… — Özgür Özel (@eczozgurozel) September 7, 2024

ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kara Harp Okulu’nun mezuniyet töreninden sonra kılıçlarını çekerek "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sloganı atan teğmenlere tepki göstermiş ve "kendini bilmezler" dediği teğmenler hakkında "Ordumuzun yıpratılmasına izin verilmeyiz. Bazı istismarcılar ortaya çıkmak suretiyle kılıçlar çektiler. Bu kılıçları kimlere çektiniz! Gerekli bütün araştırmalar yapılıyor. Oradaki birkaç tane kendini bilmez temizlenecek" açıklamasını yapmıştı.

Erdoğan, açıklamasının devamında “Bu 30 kişi olabilir, 50 kişi olabilir. Biz buralara durup dururken gelmedik. Bunların ordumuzun içinde bulunması mümkün değil. Bunları temizleyeceğiz” demişti.