Üçüncü Kattan Düştüğü İddia Edilen Kadın Ağır Yaralandı

Mersin'de bir kadının, yaşadığı apartmanın üçüncü katından boşluğa düştüğü iddia edildi. Ağır yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı.

Üçüncü Kattan Düştüğü İddia Edilen Kadın Ağır Yaralandı

Mersin'in Akdeniz ilçesine bağlı Nusratiye Mahallesi 5001 Sokak'ta şüpheli bir olay meydana geldi. Tabiat V. adlı kadının, yaşadığı apartmanın üçüncü katından boşluğa düştüğü iddia edildi.

İhbarla bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Boşlukta mahsur kalan kadın, itfaiye ekipleri tarafından alınarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Vücudunda kırıklar oluşan kadın, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay ilgili inceleme başlatıldı.

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Kaynak: DHA

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