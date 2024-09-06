Kayseri'de Kadın Cinayeti! Fabrika Bahçesinde Katledildi

Kayseri'de bir kadın, çalıştığı fabrikanın bahçesinde av tüfeğiyle katledildi. Ekipler, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

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Kayseri'de Kadın Cinayeti! Fabrika Bahçesinde Katledildi

Kayseri'de bir kadın, çalıştığı fabrikanın bahçesinde av tüfeğiyle öldürüldü.

Kayseri'de Mimarsinan Organize Sanayi Bölgesi 5. Cadde'de H.G, çalıştığı fabrikanın bahçesinde M.B. ile henüz belirlenemeyen nedenle tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine M.B, kadına av tüfeğiyle ateş etti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ekipler, H.G'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Kadının cesedi, Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: AA

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