Sakarya'da Kadın Cinayeti! Katil, Kıskıvrak Yakalandı

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bir kadını başından vurup kaçan şüpheli, Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından suç aletiyle birlikte yakaladı.

Sakarya'da Kadın Cinayeti! Katil, Kıskıvrak Yakalandı

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde dün silahla bir kadını başından vurup kaçan şüpheli yakalandı.

Orta Mahalle Kökçü Sokak'taki iş yerinde dün S.G'yi (35) silahla başından vurarak yaraladıktan sonra olay yerinden kaçan zanlının kimliği polis ekiplerince tespit edildi.

Sakarya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüpheli S.S'yi suç aleti silahla Hendek ilçesinde saklandığı adreste yakaladı.

Gözaltına alınan S.S'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Öte yandan, durumu ağır olan S.G'nin hastanedeki tedavisi devam ediyor.

Dün Adapazarı ilçesi Orta Mahalle Kökçü Sokak'taki iş merkezinden silah seslerinin geldiğini duyanlar, durumu 112'ye bildirmiş, iş merkezindeki daireye giren ekipler, S.G'yi başından vurulmuş halde bulmuştu. Ağır yaralanan kadın Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmış, kaçan saldırganın yakalanması için çalışma başlatılmıştı.

Etiketler
Kadın cinayetleri
Manisa BBSK, Karatede Türkiye Üçüncüsü Oldu Manisa BBSK, Karatede Türkiye Üçüncüsü Oldu
Herkes Aynı Hatayı Yapıyor! Bu İki Sebze Yan Yana Konulursa Çürüyor Herkes Aynı Hatayı Yapıyor! Bu İki Sebze Yan Yana Konulursa Çürüyor
Elazığ'da Kendisinden Haber Alınamayan Öğretmen, Evinde Ölü Bulundu Elazığ'da Kendisinden Haber Alınamayan Öğretmen, Evinde Ölü Bulundu
Ispanağı Yoğurtla Değil Aslında Bakın Neyle Tüketmek Gerekiyormuş! Ispanağı Yoğurtla Değil Aslında Bakın Neyle Tüketmek Gerekiyormuş!