JİTEM Amblemli 'Beyaz Toros'un Sahibi Uzman Çavuş Açığa Alındı

Şırnak'ın Uludere ilçesinde beyaz toros otomobiline JİTEM amblemi ve 'Sadece ölüler görür' yazılı sticker yapıştıran Uzman Çavuş H.T., açığa alındı.

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JİTEM Amblemli 'Beyaz Toros'un Sahibi Uzman Çavuş Açığa Alındı

Şırnak'ın Uludere ilçesinde beyaz toros otomobiline JİTEM amblemi ve 'Sadece ölüler görür' yazısı yapıştıran Uzman Çavuş H.T., başlatılan soruşturma kapsamında açığa alındı.

Uludere ilçesinde beyaz renkli toros marka otomobilin arka camına JİTEM amblemi ve Kurtlar Vadisi isimli dizide istihbarat elemanını canlandıran fenomen karakter Pala'nın 'Sadece ölüler görür' sözünü de yapıştıran İlçe Jandarma Komutanlığı’nda görevli H.T., valilik tarafından başlatılan soruşturma kapsamında açığa alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA

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JİTEM
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