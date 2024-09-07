Umut Ünlü'den Çifte Altın Madalya! Tarihe Geçti

Paris La Defense Arena'da düzenlenen yüzme yarışlarında, milli sporcumuz Umut Ünlü, 200 metre serbest S3 kategorisinde altın madalyanın sahibi oldu.

Yarışı 3.19.53'lük derecesiyle tamamlayan Ünlü, bir önceki gün kazandığı 50 metre serbest yarışının ardından, 200 metre serbestte de zirveye çıkarak büyük bir başarıya imza attı.

Gümüş madalya, Ukraynalı sporcu Denys Ostapchenko'nun 3.19.76'lık derecesiyle gelirken, bronz madalyayı ise yine Ukrayna'dan Serhii Palamarchuk 3.33.04 ile kazandı.

UMUT ÜNLÜ SPOR TARİHİNE GEÇTİ

Paris 2024'te Türkiye'yi temsil eden son sporcu olan 23 yaşındaki Umut Ünlü, aynı organizasyonda iki altın madalya kazanan ilk Türk paralimpik sporcu olarak tarihe geçti. Bu büyük başarı, Türkiye adına paralimpik oyunlarında bugüne kadar elde edilen en dikkat çekici performanslardan biri olarak kayıtlara geçti.

🇹🇷UMUT ÜNLÜ'DEN İKİNCİ PARALİMPİK ALTINI! 🥇



🏊‍♂️ Sporcumuz, Paris 2024 Paralimpik Oyunları erkekler yüzme S3 kategorisi 200 metre serbest finalinde zafere ulaştı!



Tebrikler Umut! 👏 pic.twitter.com/Ui6II5NvTa — TRT Spor Yıldız (@trtsporyildiz) September 7, 2024

Kaynak: AA