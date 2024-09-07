Osimhen'den Çok Şık Gol! İlk Maçı Boş Geçmedi

Galatasaray'ın yeni transferi Victor Osimhen, Afrika Uluslar Kupası Elemeleri maçında, Nijerya formasıyla Benin ağlarını havalandırdı.

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Osimhen'den Çok Şık Gol! İlk Maçı Boş Geçmedi

Afrika Uluslar Kupası elemeleri D Grubu'nda Nijerya, Benin'i konuk etti.

Ev sahibi takım mücadeleyi 45+2 ve 83. dakikalarda Ademola Lookman ve 78. dakikada Victor Osimhen'in attığı gollerle 3-0 yendi. Osimhen yedek başladığı maçta 72. dakikada Boniface'in yerine oyuna girdi.

Nijerya ilk maçında 3 puanı hanesine yazdırdı. Benin ise puanla tanışamadı. Nijerya ikinci grup maçında Ruanda'ya konuk olacak. Benin ise Libya'yı konuk edecek.

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