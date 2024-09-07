Rıza Çalımbay'ın Yeni Takımı Belli Oldu

Son olarak Beşiktaş'ı çalıştıran deneyimli teknik direktör Rıza Çalımbay'ın yeni kulübü belli oldu.

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; teknik direktör Özhan Pulat ile yolları ayıran Hatayspor, Rıza Çalımbay ile anlaştı.

Teknik direktörlük kariyerine Beşiktaş'ta yardımcı antrenör olarak başlayan Çalımbay; ardından Göztepe, Denizlispor, Ankaragücü, Çaykur Rizespor, Beşiktaş, Ankaraspor, Eskişehirspor, Sivasspor, Mersin İdman Yurdu, Kasımpaşa, Antalyaspor, Trabzonspor ve Konyaspor takımlarını çalıştırdı.

639 MAÇLA REKORUNU KORUYOR

En son Beşiktaş'ı çalıştıran Çalımbay, toplam 639 maçla Süper Lig'de en çok maça çıkan teknik direktör unvanını koruyor.