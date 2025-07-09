Kardiyolog Doktor Açıkladı: Her Gün Sağlıklı Diye Alıyoruz Ama Kalp Krizini Tetikliyor

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Sağlıklı yaşamak için başvurulan takviye ürünler, yanlış kullanıldığında faydadan çok zarar getirebiliyor. ABD'li kardiyolog Dr. Evan Levine, her gün milyonlarca kişi tarafından kullanılan bazı vitamin ve takviyelerin ciddi sağlık sorunlarına neden olabileceğini belirterek önemli uyarılarda bulundu.

KALP KRİZİ VE FELÇ RİSKİ ARTABİLİR

DailyMail.com’a açıklamalarda bulunan Dr. Levine, özellikle bazı takviye ürünlerin kalp krizi, felç ve karaciğer yetmezliği gibi hayati sonuçlara yol açabileceğini söyledi. Bilinçsizce ve doktor kontrolü olmadan alınan takviyelerin uzun vadede vücutta tahribat yaratabileceğini vurgulayan uzman, jel kapsüllerde kullanılan bazı maddelerin de kalp damar sağlığını olumsuz etkilediğine dikkat çekti.

ZARARLI OLABİLECEK TAKVİYELER

1. B3 Vitamini (Niasin)

Enerji üretimi, sindirim ve sinir sistemi sağlığı için önemli bir vitamin olan Niasin, doğal kaynaklardan alındığında faydalı olsa da, özellikle yüksek doz takviye şeklinde kullanıldığında kolesterol ve eklem rahatsızlıklarında beklenmeyen sağlık sorunlarına neden olabiliyor.

2. Yeşil Çay Ekstresi (Kapsül Formu)

Bitki çayı olarak faydalı bilinen yeşil çay, kapsül olarak yüksek dozda tüketildiğinde karaciğer hasarına yol açabiliyor. Avrupa Gıda Güvenliği Otoritesi (EFSA), günlük 800 mg üzerinde alınan yeşil çay ekstresinin özellikle kan sulandırıcı kullanan bireylerde ciddi risk taşıdığını belirtiyor.

3. Tatlandırıcılar: Eritritol ve Ksilitol

Şekersiz sakızlardan diyet ürünlerine kadar birçok üründe bulunan bu düşük kalorili tatlandırıcılar, kan pıhtılaşmasını artırarak kalp krizi ve felç riskini yükseltebilir. Özellikle kronik rahatsızlığı olan bireylerin bu içerikleri dikkatle takip etmesi öneriliyor.

4. Ftalatlar (Jel Kapsül İçeriği)

Multivitaminlerden ağrı kesicilere kadar birçok yumuşak kapsülde kullanılan ftalatlar, kalp damarlarında iltihaplanmaya neden olabiliyor. 2021’de yayımlanan bir bilimsel çalışmada, ftalatlara maruz kalan bireylerde kalp-damar hastalıklarından ölüm riskinin daha yüksek olduğu tespit edildi.

“TAKVİYE DEĞİL, BİLİNÇLİ KULLANIM SAĞLIK GETİRİR”

Dr. Levine, takviye kullanacak bireylerin mutlaka doktor tavsiyesi alması gerektiğini vurgularken, “Her faydalı görünen takviye, doğru dozda ve ihtiyaç dahilinde kullanılmadığında fayda yerine felaket doğurabilir,” ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber Merkezi