Galatasaray'da Bir Ayrılık Daha!
Galatasaray, Taylan Antalyalı'nın Süper Lig'in yeni ekiplerinden Bodrum FK'ya satın alma opsiyonuyla kiralandığını açıkladı.
Galatasaray'da transfer döneminin 14. ayrılığı yaşandı.
Sarı kırmızılılar, kadroda düşünülmeyen Taylan Antalyalı'nın Süper Lig ekiplerinden Bodrum FK'ya satın alma opsiyonuyla kiralandığını açıkladı.
Kulüp tarafından yapılan duyuruda, "Profesyonel futbolcumuz Taylan Antalyalı’nın 2024-2025 sezonu için Bodrumspor Spor Faaliyetleri A.Ş.’ye satın alma opsiyonlu bedelsiz geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır." ifadeleri yer aldı.
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