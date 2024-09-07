Milli Para Judocu Nazan Akın Güneş Bronz Madalya Kazandı

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda judoda kadınlar +70 kilo J1 kategorisinde Nazan Akın Güneş, bronz madalya kazandı.

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Milli Para Judocu Nazan Akın Güneş Bronz Madalya Kazandı

Milli para judocu Nazan Akın Güneş, kadınlar J1 +70kg bronz madalya karşılaşmasında Özbekistan'dan Feruza Ergasheva'yı yenerek Paris 2024 Paralimpik Oyunları üçüncüsü oldu ve bronz madalya kazandı.

Milli para judocu Nazan Akın Güneş, Londra 2012'den 12 sene sonra bir kez daha paralimpik madalyası getiren sporcu oldu.

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