Akademisyen Levent Dölek Tahliye Edildi

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından başlayan protestoların ardından gözaltına alınan öğrencilerle dayanışma göstermek amacıyla Eğitim-Sen bir günlük iş bırakma kararı almıştı.

İş bırakma kararının ardından İstanbul Üniversitesi'nde görevli, Eğitim Sen üyesi İstanbul Üniversitesi İş Yerli Temsilcisi, akademisyen Levent Dölek evinden gözaltına alınmış; çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

LEVENT DÖLEK TAHLİYE EDİLDİ

Eğitim-Sen sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 26 Mart'tan bun yana tutuklu bulunan akademisyen Levent Dölek'in tahliye edildiği bilgisini paylaştı.

26 Mart'tan bu yana tutuklu bulunan İstanbul Üniversitesi İş Yeri Temsilcimiz Levent Dölek hakkında tahliye kararı verildi. Haksız ve hukuksuz şekilde tutuklu bulunan herkes serbest bırakılsın!#EğitimSenBiatEtmez #EğitimSendeBirleşelim pic.twitter.com/n1pOcL5bOX — Eğitim Sen (@egitimsen) April 10, 2025

LEVENT DÖLEK DAHİL DÖRT TAHLİYE

Öte yandan, Levent Dölek ile birlikte 3 kişinin daha tahliye edildiği öğrenildi. Açılan dava kapsamında haklarında adli kontrol kararı bulunan diğer sanıkların ise adli kontrol kararları da kaldırıldı.

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