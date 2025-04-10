Akademisyen Levent Dölek Tahliye Edildi

Saraçhane eylemleri ve üniversite öğrencileriyle dayanışma boykotuna katılması nedeniyle tutuklanan Akademisyen Levent Dölek'in de aralarında bulunduğu 4 kişi için tahliye kararı verildi.

Mert Odabaş Mert Odabaş
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Akademisyen Levent Dölek Tahliye Edildi

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından başlayan protestoların ardından gözaltına alınan öğrencilerle dayanışma göstermek amacıyla Eğitim-Sen bir günlük iş bırakma kararı almıştı.

İş bırakma kararının ardından İstanbul Üniversitesi'nde görevli, Eğitim Sen üyesi İstanbul Üniversitesi İş Yerli Temsilcisi, akademisyen Levent Dölek evinden gözaltına alınmış; çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

LEVENT DÖLEK TAHLİYE EDİLDİ

Eğitim-Sen sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 26 Mart'tan bun yana tutuklu bulunan akademisyen Levent Dölek'in tahliye edildiği bilgisini paylaştı.

LEVENT DÖLEK DAHİL DÖRT TAHLİYE

Öte yandan, Levent Dölek ile birlikte 3 kişinin daha tahliye edildiği öğrenildi. Açılan dava kapsamında haklarında adli kontrol kararı bulunan diğer sanıkların ise adli kontrol kararları da kaldırıldı.

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