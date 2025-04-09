'İmamoğlu' Protestolarında Tutuklanmışlardı! 6 Genç Hakkında Tahliye Kararı

Saraçhane eylemleri sürecinde tutuklanan gençlerin duruşmaları görülmeye başlandı. Bugün 64. Asliye Ceza Mahkemesi ve 6. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmalarda aileleri sevindiren haber geldi. Toplamda 6 genç için tahliye kararı verilirken bir genç 3 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı. Ev baskınlarında bulunamayan ve haklarında yakalama kararı çıkartılan gençler hakkında ise yakalama kararları kaldırıldı.

6. Asliye Ceza Mahkemesi’nde 28 genç hakkında gösteri ve yürüyüş kanununa muhalefet suçundan başlatılan davanın ilk duruşması bugün görüldü. Duruşma sonunda Üsküdar Paşakapısı Cezaevinde bulunan 1 genç ve Silivri Marmara Cezaevinde bulunan 4 genç hakkında tahliye kararı verildi. Haklarında yakalama kararı olan 3 genç hakkında yakalama kararı kaldırıldı. 20 genç üzerinde devam eden adli kontrol ise kaldırıldı. Bir sonraki duruşma 16 Temmuz 2025 tarihine ertelendi.

‘3 YIL 9 AY HAPİS’

İstanbul 64. Asliye Ceza'da ise polislerin açık görüntüsünü paylaşarak hedef gösterdiği gerekçesiyle ev baskınıyla tutuklanan gencin davası görüldü. Duruşmada genç hakkında 3 yıl 9 ay hapis cezası ve tahliye kararı verildi.

Ayrıca 74. Asliye Ceza Mahkemesi’nde ise haklarında yakalama kararı bulunan 10’a yakın gencin ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldığı öğrenildi.