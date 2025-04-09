Cumhurbaşkanı Erdoğan, Polis Heyeti ile Buluştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Polis Teşkilatı'nın 180. kuruluş yıl dönümünde Bakan Yerlikaya ve polislerden oluşan heyeti Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde karşıladı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Polis Teşkilatı'nın 180. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve beraberindeki heyeti Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde ağırladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Polis Heyeti ile Buluştu - Resim : 1

Polislerle bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan şöyle konuştu: Hangi hesapla olursa olsun size saldırılmasına, sizin ahlaksız ve alçak iftiralarla töhmet altında bırakılmanıza müsaade edemeyiz.,

Emniyet birimlerimiz, İstanbul merkezli yolsuzluk soruşturması üzerinden sokaklarımızda estirilmek istenen eşkıyalığa fırsat vermemiştir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Polis Heyeti ile Buluştu - Resim : 2

Kaynak: AA

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