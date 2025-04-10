19 Kişiye Mezar Olan Akar Apartmanı Davasında Tutuklu Tek Sanığa Tahliye

Gaziantep'te 6 Şubat depremlerinde yıkılan, 19 kişinin yaşamını yitirdiği Akar Apartmanı davasının tutuklu tek sanığı Serdar Çelebi Köse tahliye edildi. Mahkeme başkanı Köse’nin başka bir davadan dolayı tutuklu olduğunu ifade ederek sanığın ‘kaçma şüphesi’ taşımadığını belirtti.

Son Güncelleme:
19 Kişiye Mezar Olan Akar Apartmanı Davasında Tutuklu Tek Sanığa Tahliye

Akar Apartmanı davasının sekizinci duruşması, pazartesi günü İslahiye Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü. Duruşmada, tutuklu sanık Serdar Çelebi Köse, tutuksuz sanıklardan müteahhit Mesut Akar, yardımcı kontrol elemanı Serkan Dökülmez, depremde yakınlarını kaybeden aileler ve taraf avukatları hazır bulundu. Diğer sanıklar ise duruşmaya katılım göstermedi.

SAVCILIK TUTUKLU SANIK İÇİN ‘KAÇMA ŞÜPHESİ VAR’ DEDİ

Duruşma savcısı beyanında, "sanık Serdar Çelebi Köse'nin üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, mevcut delil durumu ve isnat edilen suçun kanunda öngörülen üst ceza sınırı dikkate alındığında kaçma şüphesinin oluştuğunu" belirterek, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilmesi ve eksik hususların giderilmesini kamu adına talep etti.

‘EN AĞIR CEZAYI TALEP EDİYORUZ’

Müştekiler, şikayetlerinin sürdüğünü ifade ederek sanıkların tutuklu yargılanmasını ve en ağır cezayı almasını talep etti. Müşteki avukatlarından Abdullah Yalçın da davanın bir an önce sonuçlanmasını ve sanıkların en üst sınırdan cezalandırılmasını istedi.

‘SORUMLULUĞUMUZ YOK’

Tutuklu sanık Serdar Çelebi Köse ise önceki savunmalarını tekrar ederek, yıkılan bina ile ilgili olmadığını iddia etti. Köse, 19 kişiye mezar olan binada herhangi bir sorumluluğu olmadığını; şantiye şefliği yapmadığını ifade ederek beraatini ve tahliyesini talep etti.

Tutuksuz sanık müteahhit Mesut Akar ise binayı kendisinin yapmadığını iddia ederek, beraatini istedi.

SANIK TAHLİYE EDİLDİ

Mahkeme heyeti, sanık Serdar Çelebi Köse'nin delil karartma ve değiştirme şüphesinin olmadığını ayrıca başka bir dosyadan tutuklu bulunduğunu belirterek bu dosyadan tahliye edilmesine hükmetti.

Depremden Sonra Yangın: Aile İkinci Kez Yuvasız KaldıDepremden Sonra Yangın: Aile İkinci Kez Yuvasız KaldıGüncel
CHP '6 Şubat Depremlerinde Kaybolanların' Akıbetini SorduCHP '6 Şubat Depremlerinde Kaybolanların' Akıbetini SorduSiyaset

Kaynak: ANKA

Etiketler
6 Şubat depremleri
Son Güncelleme:
İmamoğlu'ndan Murat Ağırel ve Timur Soykan'a Destek! 'Bırakın Gazetecileri' İmamoğlu'ndan Murat Ağırel ve Timur Soykan'a Destek! 'Bırakın Gazetecileri'
Hakkari'de Yolcu Otobüsü ile Yakıt Tankeri Çarpıştı! Ölü ve Yaralılar Var Yolcu Otobüsü ile Tanker Çarpıştı
Hepsi Soluğu Adliyede Aldı... Ünlülerin 'Minguzzi' Çığlığı Ünlülerin 'Minguzzi' Çığlığı
Azerbaycan'da Flaş Temas! Türkiye ve İsrail Masaya Oturdu Azerbaycan'da Flaş Temas! Türkiye ve İsrail Masaya Oturdu
Nasırın Kökünü Kurutuyor! Mantar Ve Egzamayı 1 Günde Yok Ediyor, Ayakları Pamuk Gibi Yapıyor Nasırın Kökünü Kurutuyor! Mantar Ve Egzamayı 1 Günde Yok Ediyor, Ayakları Pamuk Gibi Yapıyor
Canan Karatay'ın Sır Gibi Sakladığı Tarifi! Tüketen Buz Gibi Havada Hastalanmıyor, Öksürük Nedir Bilmiyor Canan Karatay'ın Sır Gibi Sakladığı Tarifi! Tüketen Buz Gibi Havada Hastalanmıyor
ÇOK OKUNANLAR
Ne Yaptın BYD! Rekor İndirim Resmen Başladı: 296 Bin Liraya Araç Satıyor Ne Yaptın BYD! Rekor İndirim Resmen Başladı: 296 Bin Liraya Araç Satıyor
Ünlü Reçel ve Sos Markasında Alerji Skandalı: Acil Olarak Raflardan Toplatılıyor! Getirene Para Veriliyor Ünlü Reçel ve Sos Markası Acil Toplatılıyor
Koç Holding KAP'a Bildirdi! Tam 12 Milyar Liralık Büyük Rekor Koç Holding KAP'a Bildirdi! Tam 12 Milyar Liralık Büyük Rekor
Eski Aletleri Çöpe Atan Yandı! Bu Ürünlerin İçinde Gram Dolusu Altın Bulunuyor Eski Aletleri Çöpe Atan Yandı! Bu Ürünlerin İçinde Gram Dolusu Altın Bulunuyor
Türkiye'nin Gururu Dev Şirket iflasın Eşiğinde: 118 Ülkede Projesi Vardı Türkiye'nin Gururu Dev Şirket iflasın Eşiğinde: 118 Ülkede Projesi Vardı