19 Kişiye Mezar Olan Akar Apartmanı Davasında Tutuklu Tek Sanığa Tahliye

Akar Apartmanı davasının sekizinci duruşması, pazartesi günü İslahiye Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü. Duruşmada, tutuklu sanık Serdar Çelebi Köse, tutuksuz sanıklardan müteahhit Mesut Akar, yardımcı kontrol elemanı Serkan Dökülmez, depremde yakınlarını kaybeden aileler ve taraf avukatları hazır bulundu. Diğer sanıklar ise duruşmaya katılım göstermedi.

SAVCILIK TUTUKLU SANIK İÇİN ‘KAÇMA ŞÜPHESİ VAR’ DEDİ

Duruşma savcısı beyanında, "sanık Serdar Çelebi Köse'nin üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, mevcut delil durumu ve isnat edilen suçun kanunda öngörülen üst ceza sınırı dikkate alındığında kaçma şüphesinin oluştuğunu" belirterek, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilmesi ve eksik hususların giderilmesini kamu adına talep etti.

‘EN AĞIR CEZAYI TALEP EDİYORUZ’

Müştekiler, şikayetlerinin sürdüğünü ifade ederek sanıkların tutuklu yargılanmasını ve en ağır cezayı almasını talep etti. Müşteki avukatlarından Abdullah Yalçın da davanın bir an önce sonuçlanmasını ve sanıkların en üst sınırdan cezalandırılmasını istedi.

‘SORUMLULUĞUMUZ YOK’

Tutuklu sanık Serdar Çelebi Köse ise önceki savunmalarını tekrar ederek, yıkılan bina ile ilgili olmadığını iddia etti. Köse, 19 kişiye mezar olan binada herhangi bir sorumluluğu olmadığını; şantiye şefliği yapmadığını ifade ederek beraatini ve tahliyesini talep etti.

Tutuksuz sanık müteahhit Mesut Akar ise binayı kendisinin yapmadığını iddia ederek, beraatini istedi.

SANIK TAHLİYE EDİLDİ

Mahkeme heyeti, sanık Serdar Çelebi Köse'nin delil karartma ve değiştirme şüphesinin olmadığını ayrıca başka bir dosyadan tutuklu bulunduğunu belirterek bu dosyadan tahliye edilmesine hükmetti.

Kaynak: ANKA