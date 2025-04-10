Hepsi Soluğu Adliyede Aldı... Ünlülerin 'Minguzzi' Çığlığı

İstanbul'da İtalyan şef Andrea Minguzzi ile çellist Yasemin Akıncılar Minguzzi'nin oğlu Mattia Ahmet Minguzzi, 24 Ocak günü Kadıköy'de gittiği bit pazarında uğradığı bıçaklı saldırıda hayatını kaybetti. Türkiye'yi sarsan cinayet sonrası acılı aile adalet arayışına devam ediyor.

Bugün Minguzzi'nin öldürülmesine ilişkin açılan davanın ilk duruşması görülmeye başlandı. Acılı anne, dün "Bütün ülkemizin güzel insanlarını orada ilk duruşmaya bekliyorum" diye çağrı yapmıştı. Kartal'daki Anadolu Adliyesi 2. Çocuk Mahkemesi’nde görülen duruşmaya yoğun katılım sağlandı.

Dava için adliyeye gelenler arasında tanıdık simalar da vardı. Tanem Sivar, Onur Tuna, Belçim Bilgin ve Ece Seçkin de yer aldı.

Onur Tuna, Minguzzi'nin fotoğrafının yer aldığı ve üzerinde "Adalet istiyoruz" yazılı döviz taşıdı.

ECE SEÇKİN: ADALETE GÜVENMEK İSTİYORUZ

Ece Seçkin ise "Ben Ahmet'i tanıma şansı bulamadım ama Ahmet sanki bizim evin oğlu gibiydi. Bugün de adalet arayışı ve Minguzzi ailesine destek olmak için buradayız. Ahmet giderken büyük bir acıyla gitti ama inanıyoruz ki arkasında umudu ve adaleti getirecek. Ahmet için çıkmasını umduğumuz emsal karardan sonra milyonlarca Ahmet'in canı kurtulacak diye düşünüyoruz. Adalete güveniyoruz, güvenmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

24 Ocak Cuma günü saat 08.25 sıralarında Kadıköy'deki tarihi Salı pazarında meydana gelen olayda İtalyan şef Andrea Minguzzi ile çellist Yasemin Akıncılar'ın oğlu Mattia Ahmet Minguzzi, görgü tanıklarının ifadesine göre bisikletli bir grupla tartışma yaşadı. Çevredekilerin ayraya girmesi sonucu grup dağılırken Mattia Ahmet Minguzzi ise alışveriş yapmak için bit pazarına gitti. Pazarda alışveriş yapan Minguzzi tartıştığı gruptan olduğu öne sürülen B.B. tarafından beş yerinden bıçaklandı.

O sırada yanında bulunan diğer şüpheli U.B. ise yere düşen Minguzzi'yi tekmeledi. Minguzzi'nin 15 gün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili yürütülen soruşturmada 15 yaşında oldukları öğrenilen B.B. ve U.B. hakkında 'Çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan 18'er 24'er yıla kadar hapis istemiyle açılan davada sanıklar ilk kez hakim karşısına çıkıyor.