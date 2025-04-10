Hakkari'de Yolcu Otobüsü ile Yakıt Tankeri Çarpıştı! Ölü ve Yaralılar Var
Hakkari'de, havanın yağışlı olduğu bölgede yolcu otobüsü ile yakıt tankeri kafa kafaya çarpıştı. Kazada, yakıt tankerinin şoförü Ramazan Güven yaşamını yitirdi. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Kaza, saat 09.30 sıralarında Hakkari-Van kara yolu Dikilitaş mevkisinde meydana geldi.
Havanın yağışlı olduğu bölgede Yüksekova yönünden Van'a doğru giden 34 SD 0721 plakalı otobüs ile karşı yönden gelen 27 ABG 551 plakalı yakıt tankeri kafa kafaya çarpıştı.
TANKER ŞOFÖRÜ HAYATINI KAYBETTİ
Tanker şoförü Ramazan Güven hayatını kaybederken, 9 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, jandarma ekipleri yönlendirildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Yüksekova Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
Kaynak: DHA
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