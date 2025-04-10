Hakkari'de Yolcu Otobüsü ile Yakıt Tankeri Çarpıştı! Ölü ve Yaralılar Var

Hakkari'de, havanın yağışlı olduğu bölgede yolcu otobüsü ile yakıt tankeri kafa kafaya çarpıştı. Kazada, yakıt tankerinin şoförü Ramazan Güven yaşamını yitirdi. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

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Kaza, saat 09.30 sıralarında Hakkari-Van kara yolu Dikilitaş mevkisinde meydana geldi.

Havanın yağışlı olduğu bölgede Yüksekova yönünden Van'a doğru giden 34 SD 0721 plakalı otobüs ile karşı yönden gelen 27 ABG 551 plakalı yakıt tankeri kafa kafaya çarpıştı.

Hakkari'de Yolcu Otobüsü ile Yakıt Tankeri Çarpıştı! Ölü ve Yaralılar Var - Resim : 1

TANKER ŞOFÖRÜ HAYATINI KAYBETTİ

Tanker şoförü Ramazan Güven hayatını kaybederken, 9 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, jandarma ekipleri yönlendirildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Yüksekova Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Hakkari'de Yolcu Otobüsü ile Yakıt Tankeri Çarpıştı! Ölü ve Yaralılar Var - Resim : 2

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Hakkari'de Yolcu Otobüsü ile Yakıt Tankeri Çarpıştı! Ölü ve Yaralılar Var - Resim : 3

Kaynak: DHA

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Hakkari Trafik kazası
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