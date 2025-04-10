Balıkesir’de Tarım ve Hayvancılığa Darbe: 173 Bin Futbol Sahası Büyüklüğünde Mera Yok Oldu!

CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı, Türkiye'nin tarım ve hayvancılıkta can damarı olan Balıkesir'de yaşanan mera kaybını Meclis gündemine taşıdı. Sarı, 2016 yılında 206 bin 600 hektar olan mera alanlarının 2024 itibarıyla 83 bin 400 hektara düştüğünü, yani yaklaşık 123 bin hektar (173 bin futbol sahası) büyüklüğünde mera alanının yok olduğunu açıkladı. Bu rakam, Balıkesir’in mera varlığının yüzde 60’ının kaybedildiği anlamına geliyor.

"Üretici sahipsiz bırakıldı" diyen Sarı, kırsalda yaşayan köylü ve çiftçilerin üretimden uzaklaştırıldığını, bunun da hayvansal gıdalarda fahiş fiyat artışlarını tetiklediğini vurguladı.

Sarı, "2016'dan bu yana et fiyatları yüzde 1500, süt fiyatları yüzde 1400 arttı. Bu tablo, iktidarın tarım ve hayvancılığa bakış açısının iflas ettiğini gösteriyor" ifadelerini kullandı.

'12 MİLYAR DOLAR YURT DIŞINA GİTTİ'

Sarı, canlı hayvan ve kırmızı et ithalatına yönelik politikaları da sert sözlerle eleştirdi. 2010 yılında "et fiyatlarını düşürmek" vaadiyle başlatılan ithalat sürecinde, bugüne dek yaklaşık 12 milyar doların yurt dışına aktarıldığını ifade eden Sarı, "Bu para, yerli üreticiye destek olarak verilseydi, bugün güçlü bir tarım ve hayvancılık sektörü kurabilirdik. Amma velakin, bu kaynaklar boşa harcandı" dedi.

'KÖYLÜYÜ DÜŞÜNEN YOK'

Et ve süt fiyatlarındaki astronomik artışları da gündeme taşıyan Sarı, tarım politikalarının halkı mağdur ettiğini, kırsalda üretimin bitme noktasına geldiğini belirtti. "Köylüye sahip çıkılmadıkça bu ülke gıda krizinden çıkamaz" diyen Sarı, çiftçilerin üretime devam edebilmesi için acil önlem çağrısında bulundu.