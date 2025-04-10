Bulgaristan'ın Türkiye'den Aldığı Antep Fıstığında Zehirli Madde Çıktı

Türkiye ve dünyada gıda güvenliği önemli bir sorun haline gelirken, ülkemizden dünyaya ihraç edilen pek çok ürün de bir bir geri gönderiliyor. Son olarak Bulgaristan’ın Türkiye’den aldığı Antep fıstığında aflatoksin tespit edildiği bildirildi.

Avrupa Komisyonu’nun Gıda ve Yemler İçin Hızlı Alarm Sistemi’nde (RASFF), yer alan son bildirime göre, Bulgaristan, Türkiye’den aldığı Antep fıstıklarını geri gönderdi. Koşu ülkenin ülkemizden aldığı fıstıklarda aflatoksin tespit edildiği bildirildi.

Söz konusu durumunun yapılan sınır kontrollerinde ortaya çıktığı belirtilirken, Antep fıstıklarının ‘ciddi riskli’ olduğu belirlendi.

Antep fıstıklarının geri gönderilmesine karar verildi.

AFLATOKSİN NEDİR?

Aflatoksin, Aspergillus cinsine ait mantarların ürettiği toksik bileşikler olarak biliniyor. Aflatoksinler, tarım ürünleri ve gıda maddelerinde kontaminasyona yol açabiliyor. Tahıl (pirinç, mısır, buğday, ince ve süpürge darı), yağlı tohumlar (pamuk, soya fasulyesi, yer fıstığı, ayçiçeği), baharat (kırmızı biber, kara biber, kişniş, zerdeçal, zencefil) ve kuruyemişlerde (badem, Antep fıstığı, ceviz, Hindistan cevizi, brezilya cevizi) sıklıkla görülebiliyor. Bunlarla beslenen hayvanların sütünde de aynı zehre rastlanıyor.