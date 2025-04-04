Türkiye'den Hırvatistan'a İhraç Edilen Kuru İncirlerde 'Zehir' Tespit Edildi

Gıda ve Yem için Hızlı Alarm Sistemi (RASFF) Türkiye’den Hırvatistan'a gönderilen kuru incirlerde yüksek oranda "Aflatoksin B1" tespit edildiğini açıkladı.

Buket Topaktaş Buket Topaktaş
Türkiye'den Hırvatistan'a İhraç Edilen Kuru İncirlerde 'Zehir' Tespit Edildi

Avrupa Birliği (AB) ülkeleri arasında gıda ve yem güvenliği ile ilgili tehlikeleri hızlı bir şekilde bildirmek ve bu tehlikelere karşı önlem almak amacıyla kurulan Gıda ve Yem için Hızlı Alarm Sistemi'ne (RASFF) Türkiye için bir bildirim daha yapıldı.

Türkiye'den Hırvatistan'a gönderilen kuru incirde "Aflatoksin B1" tespit edildi. Zehirli kuru incirler Hırvatistan'da piyasaya sunulmadan Türkiye'ye geri gönderildi.

Türkiye'den Hırvatistan'a İhraç Edilen Kuru İncirlerde 'Zehir' Tespit Edildi - Resim : 1

'AFLATOKSİN B1' ZARARLARI

Aflatoksin B1, insan sağlığı üzerinde ciddi etkiler yaratabilir. Uzmanlar, Aflatoksin B1'in insan sağlığına zararlarını şöyle sıralıyor:

Karaciğer zararları: Aflatoksin B1, özellikle karaciğer üzerinde toksik etkiler gösterir. Uzun süreli maruziyet, karaciğerin normal fonksiyonlarını bozabilir, karaciğer hasarına, iltihaba ve siroza yol açabilir. En ciddi durumda, karaciğer kanserine (hepatoselüler karsinom) neden olabilir.

Kanser riski: Aflatoksin B1, kanserojen özellik gösterir. Dünya Sağlık Örgütü (WHO), Aflatoksin B1'i grup 1 kanserojen olarak sınıflandırmaktadır.

Bağışıklık sistemi üzerindeki etkiler: Aflatoksin B1, bağışıklık sistemini zayıflatabilir. Bağışıklık yanıtını baskılar, vücudun enfeksiyonlara karşı savunmasız hale gelmesine neden olabilir.

Büyüme gecikmesi ve gelişim sorunları: Çocuklarda Aflatoksin B1'e maruz kalma, normal büyüme ve gelişim üzerinde olumsuz etkiler yaratabilir. Ayrıca, bağışıklık sistemi ve genel sağlık açısından uzun vadeli sorunlara yol açabilir.

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