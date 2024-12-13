Kuru Kayısıyı Sakın Böyle Yemeyin: Uzmanlar İlk Kez Açıkladı
Kuru kayısı lezzetli bir atıştırmalık olsa da, sağlıklı beslenmek için ölçülü tüketilmesi önemlidir. Uzmanlar kuru kayısı konusunda uyardı, sakın böyle yemeyin...
Kaynak: Haber Merkezi
Yazın ve kışın vazgeçilmez lezzeti kuru kayısı, sağlığımız için düşündüğümüz kadar masum olmayabilir. Uzmanlar, kuru kayısının aşırı tüketilmesinin bazı sağlık sorunlarına yol açabileceği konusunda uyarıyor.
KURU KAYISIYI YEMEDEN ÖNCE DİKKAT
Kurutma işlemi sırasında kayısıdaki su buharlaşır ve şeker yoğunlaşır. Bu durum, kuru kayısının glisemik indeksini yükselterek kan şekerini hızla artırır. Özellikle diyabet hastaları için bu durum oldukça risklidir.
Kuru kayısı lif bakımından zengin olsa da, aşırı tüketimi kabızlık yerine ishal ve şişkinliğe neden olabilir.
Kuru kayısı, hassas mide ve bağırsakları olan kişilerde gastrit ve ülser gibi sorunları tetikleyebilir.
Tiroid hastalığı olan kişiler, kuru kayısı tüketiminden kaçınmalıdır.
Kuru kayısıların raf ömrünü uzatmak için kullanılan sülfür dioksit, solunum yolu hastalıklarına sahip kişilerde ciddi sorunlara yol açabilir.
BU KİŞİLER KURU KAYISIYI SAKIN YEMESİN
Diyabet hastaları
Mide ve bağırsak sorunları olanlar
Tiroid hastaları
Solunum yolu hastalıkları olanlar
Sülfür dioksit alerjisi olanlar