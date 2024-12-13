Kuru Kayısıyı Sakın Böyle Yemeyin: Uzmanlar İlk Kez Açıkladı

KURU KAYISIYI YEMEDEN ÖNCE DİKKAT

Kurutma işlemi sırasında kayısıdaki su buharlaşır ve şeker yoğunlaşır. Bu durum, kuru kayısının glisemik indeksini yükselterek kan şekerini hızla artırır. Özellikle diyabet hastaları için bu durum oldukça risklidir.

Kuru kayısı lif bakımından zengin olsa da, aşırı tüketimi kabızlık yerine ishal ve şişkinliğe neden olabilir.