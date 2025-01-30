Türkiye'deki Antep Fıstığı 'Zehir' Saçıyor! İzin Verilen Limitin 5 Katı Çıktı, Yunanistan Sınırdan Geri Gönderdi

Türkiye’den yurt dışına ihraç edilen ürünler bir bir geri gönderiliyor. Yunanistan’ın Türkiye’den ithal ettiği antep fıstıklarında yine kanserojen madde tespit edildi. İhraç edilen ürünlerde ‘en zehirli’ tür Aflatoksin B1 tespit edilirken ürün sınırdan çevrildi.

Tuğçenur Acar Tuğçenur Acar
Son Güncelleme:
Türkiye'deki Antep Fıstığı 'Zehir' Saçıyor! İzin Verilen Limitin 5 Katı Çıktı, Yunanistan Sınırdan Geri Gönderdi

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun Gıda ve Yemler İçin Hızlı Alarm Sistemi'nde (RASFF) yer alan bilgilere göre, yapılan sınır denetimlerinde Yunanistan’ın Türkiye’den ithal ettiği antep fıstıklarında ‘en zehirli’ tür olan aflatoksin tespit edildi. Kurum tarafından yapılan açıklamada üründeki risk değeri ‘Ciddi’ olarak değerlendirilerek ürünler sınırdan Türkiye’ye iade edildi.

İZİN VERİLEN LİMİTİN 3 KATI

Avrupa Komisyonu’nun gıdayla ilgili bildirimlerin yapıldığı veri tabanı RASFF’nin duyurduğuna göre Yuanistan, sınır kontrolünde Türkiye’den gelen antep fıstıklarında Aflatoksin B1 tespit etti.

Aflatoxin B1 için izin verilen limit 8 mg/kg – ppm. Analiz sonuçlarında tespit edilen miktarsa 25,7+/-5,9 µg/kg - ppb yani yaklaşık 3 katı.

Toplam Aflaktosin için izin verilen limit 10.0 mg/kg – ppm. Analiz sonuçlarındaysa çıkan sonuç 49,7+/-8,4 µg/kg - ppb. Yaklaşık 5 katı.

Türkiye'deki Antep Fıstığı 'Zehir' Saçıyor! İzin Verilen Limitin 5 Katı Çıktı, Yunanistan Sınırdan Geri Gönderdi - Resim : 1

AFLATOKSİN B1 NEDİR?

Tarım ve Orman Bakanlığı sitesinde şu tanım yer alıyor:

“Aflatoksinler, kuvvetli zehir ve kanserojen maddelerdir. En zehir etkili olanı hem kanser hem de gen yapısını değiştirebilen Aflatoksin B1’dir.”

Bakanlık sitesinden ayrıca, ‘tüketicilerin korunması için ithalat, ihracat ve rutin kontroller esnasında numuneler alındığını ve bakanlığa bağlı laboratuvarlarda analiz edildiğini’ belirtiyor: “Zararlı olabilecek miktarda aflatoksin içeren gıda ve yemler tüketime sunulmaz.”

Bu Kez Yunanistan Geri Gönderdi, Türkiye'den Giden Antep Fıstıklarında Kanserojen Madde ÇıktıBu Kez Yunanistan Geri Gönderdi, Türkiye'den Giden Antep Fıstıklarında Kanserojen Madde ÇıktıGüncel
Almanya'nın Türkiye'den İthal Ettiği Fıstıkta Kanserojen Madde: Sınırda ReddedildiAlmanya'nın Türkiye'den İthal Ettiği Fıstıkta Kanserojen Madde: Sınırda ReddedildiGüncel

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
İthalat Antep Fıstığı Avrupa Komisyonu Sağlık Tarım ve Orman Bakanlığı
Son Güncelleme:
Hayvan Hakları Savunucusu Avukatlara Sert Müdahale: Arabanın İçine Biber Gazı Sıktılar Hayvan Hakları Savunucusu Avukatlara Sert Müdahale
Türkiye'nin O İlinde Birden Beliriverdi, Kimse Ne Olduğunu Anlamadı Türkiye'nin O İlinde Birden Beliriverdi, Kimse Ne Olduğunu Anlamadı
En Görkemli 4 Burç : Herkesi Etkileme Konusunda Çok İyiler En Görkemli 4 Burç : Herkesi Etkileme Konusunda Çok İyiler
Kediniz Hasta Olabilir: Bu 5 Belirtiyi Görmezden Gelmeyin Kediniz Hasta Olabilir: Bu 5 Belirtiyi Görmezden Gelmeyin
ÇOK OKUNANLAR
Türkiye'nin 4. En Büyük AVM'si Rekor Paraya Satılıyor! İstanbul Devinin Yeni Sahibi Belli Oldu Türkiye'nin 4. En Büyük AVM'si Rekor Paraya Satılıyor! İstanbul Devinin Yeni Sahibi Belli Oldu
Ev Sahibi ve Kiracılara Yeni Masraf! Artık Buna da Para Ödenecek Ev Sahibi ve Kiracılara Yeni Masraf! Artık Buna da Para Ödenecek
BYD'den Sonra Ünlü Otomobil Devi de Türkiye'de Fabrika Açıyor: Bakan Mehmet Fatih Kacır Açıkladı Bir Otomobil Devi Daha Türkiye'ye Geliyor
Tüm Tapu Sahipleri Ödemek Zorunda: 81 İlde Kritik Tarih Belli Oldu! Geciken Daha Fazla Ödeyecek Evi, Yazlığı Olanlar Dikkat! Ödemeyene Her Ay Faizli Ceza
Bir Avuç Toprakta Balkonda Yetişiyor: Tanesi 500 TL'ye Satılıyor Bir Avuç Toprakta Balkonda Yetişiyor: Tanesi 500 TL'ye Satılıyor