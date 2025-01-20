Almanya'nın Türkiye'den İthal Ettiği Fıstıkta Kanserojen Madde: Sınırda Reddedildi

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın yayımladığı taklit ve tağşiş ürün listesi Türkiye’nin gündeminden düşmezken, ülkemizden yurt dışına ihraç edilen ürünlerde de zehirli madde bulunduğu haberleri gelmeye devam ediyor.

Son olarak Almanya’nın Türkiye’den aldığı antep fıstıklarında kanserojen özellikli aflatoksin tespit edildiği bildirildi. Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun Gıda ve Yemler İçin Hızlı Alarm Sistemi'nde (RASFF) yer alan bilgilere göre, yapılan sınır kontrollerinde Almanya’nın Türkiye’den ithal ettiği antep fıstıklarında kanserojen bir zehir maddesi olduğu bilinen aflatoksin ortaya çıktı. Bilgilendirmeye 'ciddi' notu düşüldü.

Kurumdan yapılan bilgilendirmede, söz konusu maddenin ürünler henüz markete giriş yapmadan sınırda reddedildiği kaydedildi.

AFLATOKSİN NEDİR?

Aflatoksin adı verilen küf türleri, sıcak ve nemli ortamlarda gelişiyor ve besin maddeleri üzerinden çoğalabiliyor. Çeşitli yollarla gıdalara bulaşan bu zehirli madde, insanlarda kansere neden olabiliyor. Karaciğer kanserine yol açabilen aflatoksin maddesini azaltıp, kansere karşı önlem almak için besinlerin doğru şekilde depolanması, işlenmesi ve tüketilmesi gerekiyor.

Kaynak: Haber Merkezi