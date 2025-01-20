Amasra Maden Faciasında 11. Duruşma, CHP'den Bütün Sorumlular Yargılansın Talebi

CHP Bartın Milletvekili Av. Aysu Bankoğlu, 14 Ekim 2022’de Türkiye Taşkömürü Kurumu’na bağlı Amasra Müessesi’nde meydana gelen faciada yaşamını yitiren 43 maden işçisinin Bartın Adliye’sinde yapılan 11’inci duruşmasına katılarak davayı takip etti.

Bartın Emek ve Demokrasi Platfomu’nun düzenlediği basın açıklamasında konuşan Bankoğlu davada yaşanan gelişmelere dair değerlendirmelerde bulundu.

Bankoğlu Bartın Adliyesi önünde yaptığı açıklamada 14 Ekim’de yaşanan maden katliamının üzerinden 829 gün geçtiğini anımsatarak, katliamın göz göre göre geldiğini, bu durumun resmi raporlar, meslek odaları ve uzman görüşleriyle sabit olduğunu belirtti.

'43 MADENCİ RANT ODAKLI ANLAYIŞ YÜZÜNDEN ÖLDÜ'

43 madencinin her şeye rant odaklı bakan, iş güvenliğini ‘gereksiz maliyet’ olarak gören, iş cinayetlerine kader diyen anlayış yüzünden kaybettiklerini belirten Bankoğlu, aileler gibi kendilerinin de adalet istediklerini söyledi.

TÜM SORUMLULAR YARGILANSIN ÇAĞRISI

Bankoğlu, sadece Amasra Müessesi’ndeki değil bu faciaya sebep olan tüm sorumluların cezalandırılması gerektiğini dile getirdi.

Bankoğlu, bu kapsamda resmi raporlarda dahi suçu sabit olanların, Bakanlıkların teftiş raporlarında asli kusurlu sayılan Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) yetkililerinin, dosyaya dahil edilmeyen Bakanlık yetkililerinin de bu katliamdan sorumlu olduğunu ifade ederek yargılanmaları gerektiğini dile getirdi.

Bankoğlu, kanunda açıkça denetleme görevi olduğu belirtilen ancak görevini yapmayan bakanların da bu katliamdan sorumlu olduğunu ifade ederek, “Sadece Amasra’dan değil Soma’da, Ermenek’te, İliç’te, Türkiye’nin birçok madeninde ölümlü iş cinayetlerinin sebeplerini göz ardı eden, kâr için rant için işçilere karşı yandaşını koruyan, iş cinayetlerini fıtrata bağlayan Saray zihniyetinin bu katliamda da sorumlu olduğunu biliyoruz. İşte bu yüzden adalet sadece sorumluların ceza almasıyla değil, işçiye ölüme yollayan bu anlayışın izlerinin silinmesiyle mümkün olacaktır” dedi.