Celal Şengör'den Şoke Eden Neşet Ertaş İtirafı: Sosyal Medya Ayağa Kalktı, Tepkiler Çığ Oldu

Prof. Dr. Celal Şengör'ün Neşet Ertaş hakkında söylediği sözler sosyal medyada tepki topladı. Katıldığı programda, Rumeli türkülerini dinlemeyi sevdiğini belirten Şengör, diğer türkü türlerine mesafeli olduğunu ifade etti.

Moderatörün "Hiç Neşet Ertaş dinlemediniz mi?" sorusuna ise Şengör, "Tanımıyorum, adını duymadım. Dürüst olmak lazım" yanıtını verdi.

Açıklama sosyal medyada eleştiri ve yorum yağmuruna neden oldu. Birçok kullanıcı, Neşet Ertaş'ın Türk kültüründeki yerini hatırlatarak Şengör'ün açıklamalarını eleştirirken, bazı kullanıcılar ise kişinin müzik zevkleri üzerinden yargılanmaması gerektiğini savundu.

NEŞET ERTAŞ KİMDİR?

1938 yılında Kırşehir'e bağlı Çiçekdağı'nın Kelismailuşağı köyüne bağlı Kırtıllar mezrasında doğdu. Babası, Türkmen/Abdal müzik ve özellikle bozlak geleneğinin en güçlü temsilcisi olan Muharrem Ertaş, annesi Kırıkkale'nin Keskin ilçesinin Hacıaliobası köyünden Döne Ertaş'tır. Küçük yaştan itibaren babasıyla gittiği köy düğünlerinde zil ve darbuka çalarak mesleğe ilk adımını attı.

Avrupa ülkelerinde Türk işçilerin yoğun yaşadığı hemen hemen tüm şehirlerde konserler verdi, düğünlere gitti. Almanya yıllarında 20 civarında kaset çıkardı. Çoğunlukla söz ve müziği kendisine ait türküler, bozlaklar ve deyişler ile Orta Anadolu yöresine ait halay havaları ve oyun havaları seslendirdi. Seslendirdiği diğer eserler arasında genellikle, babası Muharrem Ertaş'tan duyduğu türkülerle söz ve müziği anonim olan çoğu Orta Anadolu yöresine ait türküler, oyun havaları ve halay ezgileri yer almakta.

2009 yılında Unesco Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Sözleşmesi kapsamında Türkiye Ulusal Envanteri’ne alınarak “Yaşayan İnsan Hazinesi” kabul edilen Ertaş'a, 25 Nisan 2011 tarihinde İTÜ Konseyi tarafından “Fahri Doktor” ünvanı verildi.

Saz çalma tavrı ve tekniği, sesini kullanma ve türkü okuma üslubu, şair/ozan kimliği yanında havalandırdığı şiirlerinin edebî ve estetik değeri, repertuvarı, üniversite ve konservatuvarlarda ders ve tez konusu oldu.

25 Eylül 2012 tarihinde mesane kanseri nedeniyle yaşamını yitirdi. Neşet Ertaş, "Bozkırın Tezenesi" olarak da bilinir.

Kaynak: İHA