Ayşe Barım Soruşturmasında Yeni Gelişme: Oyuncu Deniz Işın İfadeye Çağrıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Serenay Sarıkaya gibi bazı sanatçıların ve oyuncuların menajerliğini yapan ID Danışmanlık Kurucusu Ayşe Barım hakkında sosyal medya platformlarındaki paylaşım ve haberlerdeki iddialar ihbar kabul edilerek maddi gerçeğin ortaya çıkartılması için re'sen soruşturma başlatılmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Ayşe Barım hakkında yürütülen soruşturma kapsamında oyuncu, Deniz Işın, yarın mağdur sıfatı ile ifadesi alınmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına çağrıldı.

NE OLMUŞTU?

Serenay Sarıkaya ile bağlı olduğu menajerlik ajansı olan ID İletişim'in kurucu ortağı Ayşe Barım hakkında çarpıcı bir iddia ortaya atılmıştı.

ID İletişim'in kurucu ortağı Ayşe Barım'ın, ünlü bir eşcinsel erkek sanatçının, iş insanı sevgilisiyle olan ilişkisini, Serenay Sarıkıya ile kamufle etmesi için 5 milyon dolar aldığı ileri sürülmüştü.

ID İletişim, yaptığı açıklamada bu söylentileri yalanlayarak, iddiaları yargıya taşıdığını duyurmuştu. Açıklamada, “Son iki gündür şirketimizin kurucu ortağı Ayşe Barım ve uzun süredir birlikte çalıştığı oyuncumuz Serenay Sarıkaya, gerçek olmayan ve ahlak dışı iddialarla ilişkilendirilmiştir” ifadeleri yer almıştı.

Ayrıca Ayşe Barım'ın çalıştığı oyuncuların piyasada önünü açmak için başka oyuncuların önünü keserek iş bulmasına engel olduğu, medyada tekelleşmeyi ele aldığı belirtilmişti.

ID İletişim'den yapılan açıklamada ise şu ifadeler yer almıştı.

"Şirketimiz 2002 yılından bu yana Türkiye’nin en sevilen ve takdir edilen oyuncularına menajerlik hizmeti vermekte olan, Türkiye’deki menajerlik mesleğini dünya standartlarında uygulayan, alanında öncü bir şirkettir."

"Son iki gündür şirketimizin kurucu ortağı Ayşe Barım ve uzun süredir birlikte çalıştığı oyuncumuz Serenay Sarıkaya, gerçek olmayan ve ahlak dışı iddialarla ilişkilendirilmiştir.

Şirketimiz ve değerli bir oyuncumuzla ilişkilendirilen bir yazının aylar sonra yeniden gündemi planlı olarak meşgul ettiğini üzülerek görmekteyiz.

"Bu iftiralarda bulunan ve planlı olarak yayan kişiler hakkında yargı yoluna başvurduğumuzu sayın kamuoyunun bilgilerine sunarız."

SERENAY SARIKAYA DA İFADE VERMİŞTİ

Soruşturma kapsamında Serenay Sarıkaya tanık sıfatıyla ifade vermişti. İfadesi 30 dakika süren Sarıkaya, adliye çıkışı yaptığı açıklamada, "Bu iddialar ve iftiralarla alakalı ben de hukuki bir süreç başlatacağım. Dişimle tırnağımla bu günlere gelmişim, bu bir itibarsızlaştırma çabası ama sorun değil" demişti.

Kaynak: Sabah