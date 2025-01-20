Tuba Büyüküstün’ün İkizlerinin Son Halini Gören Küçük Dilini Yuttu, Annesinin Kopyası

Güzelliği ve zarifliği ile herkesi büyüleyen oyuncu Tuba Büyüküstün, 2011 yılında Onur Saylak ile Paris’te nikah masasına oturmuş, genç çiftin bu evlilikten ikiz kızları olmuştu. Oyuncu çift kızlarının isimlerini Maya ve Toprak koymuştu.

GÖZDEN UZAK BÜYÜDÜLER

Çift evliliğini 2017’de sonlandırmış, kızlarını ise bir süre gözden uzakta büyütmüştü. Tuba Büyüküstün ve Onur Saylak’ın kızlarının merak edilen son hali ortaya çıktı.

İKİZLER 13’ÜNE BASTI

Tuba Büyüküstün’ün kızları Maya ve Toprak’ın Paris’te yaşamlarını sürdürdüğü bilinirken, kızların 13 yaşına geldiği öğrenildi. Şimdilerde Show TV’nin fenomen dizisi Deha ile ekranlara gelen Onur Saylak, kızlarıyla ilgili bir paylaşım yaptı.

'NE GÜZEL KIZLAR'

Saylak, çocuklarının doğum günü için paylaştığı fotoğrafa “Güzel kızlar…. Nice yaşlara” notunu düştü. Paylaşıma kısa sürede binlerce beğeni geldi. Sosyal medyada "Kocaman olmuşlar", "Annelerinin boyuna gelmişler", "Ne güzel kızlar", "Maşallah anne baba güzel çocuklar güzel" gibi yorumlar yapıldı.

Tuba Büyüküstün’de kızları için hazırladığı 13 simgeli balonları ve ailesiyle gittiği yemek masasının fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.

Kaynak: Haber Merkezi