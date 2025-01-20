Sabancılar’da Sular Durulmuyor! Arzu Sabancı Paylaştı, Dakikalar Sonra Geri Sildi, Kaynanadan Gelinine Büyük Nispet

Sosyetenin ünlü ailesi Sabancılar’ın oğlu Hacı Sabancı hakkında ortaya atılan gayrimeşru çocuk iddiaları çok konuşulmuş, Hacı Sabancı hakkında açılan dava, büyük ses getirmişti.

Arzu ve Ömer Sabancı’nın büyük oğlu Hacı Sabancı ile sosyal medya üzerinde tanışıp birliktelik yaşadığını açıklayan 42 yaşındaki Fatma D. isimli kadın, oğlu Uzay’ın babasının Hacı Sabancı olduğunu iddia etmişti.

HACI’NIN BİR ÇOCUĞU DAHA OLDU, ADI UZAY!

Sabancı ailesinin avukatı ‘babalık’ iddialarını reddetmişti. Herkesin konuştuğu davada DNA testinin sonucu Sabancı ailesinde büyük bir deprem yarattı. Uzay isimli çocuğun Hacı Sabancı’nın çocuğu olduğu ortaya çıkmıştı.

SABANCILARI YIKAN ‘BABALIK’ SONUCU

Yapılan DNA testi sonucunda, Hacı Sabancı’nın Uzay adlı küçük çocuğun biyolojik babası olduğu yüzde 99.99 doğruluk oranı ile kesinleşti.

Skandalın ortaya çıkmasının ardından Hacı Sabancı ve eşi Nazlı Kayı, sosyal medya hesaplarından mutlu pozlarını paylaşmış, sosyetik çift linç edilmişti.

ARZU SABANCI’DAN GÖVDE GÖSTERİSİ

Sabancıların dikkat çeken paylaşımlarına bir yenisi daha eklendi. Arzu Sabancı, dün sosyal medya hesabı Instagram üzerinden kendi fotoğrafını paylaşarak “Bugün babaanne oluşumun yıl dönümü, çok şükür bin şükür” notunu düştü.

ESKİ FOTOĞRAFI NEDEN PAYLAŞIP SİLDİ?

Arzu Sabancı bu paylaşımını dakikalar sonra sildi. Ortaya çıkan DNA testi raporunun ardından Sabancılar’ın nasıl bir adım atacağı merak konusu oldu. Öte yandan Arzu Sabancı'nın bu paylaşımı daha önce torunu Alara'nın doğum gününde de yaptığı ortaya çıktı. Sabancı'nın neden bu fotoğrafı yeniden paylaşıp sildiği ise merak konusu oldu.

Kaynak: Haber Merkezi