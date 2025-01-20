Hacı Sabancı ve Eşine Bir Darbe de Eski Dosttan! 'DNA' Krizini Fırsat Bilip Öyle Bir Şey Yaptı ki...

Hacı Sabancı ve eşi Nazlı’nın aşkının mimarı olarak bilinen, eski dostları Aslışah Alkoşlar, öyle bir hamle yaptı ki gözler Nazlı Sabancı’ya çevrildi. Eski dost, Sabancılar’ın ‘DNA’ krizini fırsat bilerek eteğindeki tüm taşları döktü. İşte Aslışah Alkoçlar’ın çok konuşulacak o hamlesi..

Esma Karayel Esma Karayel
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Hacı Sabancı ve Eşine Bir Darbe de Eski Dosttan! 'DNA' Krizini Fırsat Bilip Öyle Bir Şey Yaptı ki...

2021 yılında Hacı Sabancı ile nikah masasına oturan Nazlı Kayı’nın ‘aşk mimarı’ olarak bilinen, Nazlı’nın yakın dostu, Hakan Sabancı’nın eski sevgilisi Aslışah Alkoçlar’ın son hamlesi sosyal medyada gündem oldu.

Hacı Sabancı ve Eşine Bir Darbe de Eski Dosttan! 'DNA' Krizini Fırsat Bilip Öyle Bir Şey Yaptı ki... - Resim : 1

BABASI ÇIKTI HABERİNİ BEĞENDİ

Sabancı ailesini sarsan ‘DNA’ testi sonucunun ardından eski dost Aslışah Alkoçlar, Hacı Sabancı’nın 3 yaşındaki Uzay isimli çocuğun babası çıktığı bilgisinin yer aldığı haber gönderisini beğendi.

Hacı Sabancı ve Eşine Bir Darbe de Eski Dosttan! 'DNA' Krizini Fırsat Bilip Öyle Bir Şey Yaptı ki... - Resim : 2

ESKİ DOST DÜŞMAN OLDU

Sosyetenin gözde çifti Hacı ve Nazlı Sabancı’nın evliliğe giden ilişkisinde büyük payı olan Aslışah Alkoçlar’ın bu hareketi büyük dikkat çekerek dedikoduları da beraberinde getirdi.

Evlilik sonrasında araları bozulan eski dostlar arasındaki bu son kaos, ortalığı karıştırdı. Nazlı Sabancı’nın Aslışah’ın bu hamlesi sonrasında ne yağacağı ise merak konusu oldu.

Hacı Sabancı ve Eşine Bir Darbe de Eski Dosttan! 'DNA' Krizini Fırsat Bilip Öyle Bir Şey Yaptı ki... - Resim : 3

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Kaynak: Haber Merkezi

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