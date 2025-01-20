İbrahim Çelikkol'un Eski Eşi Mihre Mutlu, Nihal Candan'a Ateş Püskürdü: Anne ve Babaları 'Sakın' Diyerek Uyardı

Sosyal medya fenomeni Nihal Candan, "kara para aklama" ve "suç örgütüne üye olma" suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Cezaevinde 37 kiloya düşen Nihal Candan yaşadığı sağlık sorunları sebebiyle tahliye edilmişti. Nihal Candan, 'suç örgütüne üye olmak’ ve ‘dolandırıcılık’ suçlarından 24 yıla kadar hapis istemiyle tutuksuz yargılanırken bir tiyatro oyununda rol aldığı ortaya çıktı.

Nihal Candan'ın bir çocuk oyununda sahne aldığını oyuncu İbrahim Çelikkol'un eski eşi Mihre Mutlu sosyal medya hesabından tepki göstererek duyurdu.

İbrahim Çelikkol ile evliliğinden oğluyla gittiği "Charlie'nin Çikolata Fabrikası" adlı tiyatro oyununda hayatının şokunu yaşadığını ifade eden Mihre Mutlu, Nihal Candan'ın performansını yerden yere vurdu

'SAKIN BİLET ALMAYIN'

Mihre Mutlu ilk olarak sosyal medya hesabından yazılı bir açıklama paylaştı. "Sanata saygısızlık yapmak istemiyorum" diyen Mutlu şunları yazdı:

"Oyunculardan biri, bir aralar adını gündemden duyduğum Nihal Candan... Buradan da anlayacağınız üzere oyunculuk göremiyoruz. Çocuklarımızın sömestr tatilinde bilet alıp, zaman ayırıp, organizasyon yaptığımız bir pazar günü için karşılaştığımız 'oyun' deyip sanata saygısızlık yapmak istemiyorum. Asla ve asla çocuklara hatta hiçbir yaş grubuna hitap etmeyen bir şeydi ki hemen alanı terk ettik. Bunu sanata, sanatçıya, çocuğa ve her bir bireye yapılan saygısızlık olarak algılıyorum, algılıyoruz. Olur da etkinlik listesinde görürseniz sakın ola bilet almayın."

'NE İZLİYORUZ BİZ?'

Daha sonra konuyla ilgili bir video yayımlayan Mihre Mutlu şöyle konuştu:

"Hâlâ yaşadığımız şoku atlatabilmiş değiliz. Bileti çok öncesinden almıştık. Bahsettiğim oyun çocuk oyunu. Oyuna girdiğimizde, oyun başladığında zaten oyunculuğa dair bir şey göremedik. Bir oyun da göremedik açıkçası... Oyuncuları fark edene kadar da 'Ne izliyoruz ki biz' gibi bir tavır içerisindeydik. Çok kötü.. Bu arada kimsenin şahsına lafım yok ama kadın oyuncuyu gündemden bir ara adını duyduğum için tanıyorum ve etik olmayan olayların içerisinde adı anılıyordu ve bu bir çocuk oyunu... Demem o ki buraya para verip bilet alıyoruz, bir zaman ayırıyoruz, bir organizasyon yapıyoruz ve şoktayız. Bütün anneler şoktayız."

Kaynak: Haber Merkezi