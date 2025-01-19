Hacı ve Nazlı Sabancı Çiftinden DNA Hamlesi, İlk Tepkileri Bakın Ne Oldu

Son dönemlerde babalık davasıyla gündeme gelen ünlü iş insanı Hacı Sabancı’nın davası sonuçlandı. 3 yaşındaki oğlu Uzay’ın Hacı Sabancı’nın çocuğu olduğunu iddiaları sonrası yapılan DNA testinin sonuçları açıklandı. Küçük Uzay’ın Sabancı olduğunu kesinleşmesinin ardından Hacı Sabancı ve eşi Nazlı Sabancı'dan ilk paylaşım geldi.

Gülsüm Alpkıray Gülsüm Alpkıray
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Hacı ve Nazlı Sabancı Çiftinden DNA Hamlesi, İlk Tepkileri Bakın Ne Oldu

Ünlü iş insanı Hacı Sabancı’ya açılan babalık davası sonuçlandı. DNA testinin ardından çıkan rapor, magazin dünyasında bomba etkisi yarattı.

Arzu ve Ömer Sabancı çiftinin oğlu olan ünlü iş insanı Hacı Sabancı, 2021 yılında Nazlı Kayı ile Çırağan Sarayı’nda gerçekleşen görkemli bir düğünle dünya evine girmişti. Bu mutlu evlilikten bir kız çocukları olan Sabancı, yakın zamanda dikkat çeken bir iddiayla gündeme geldi. F.D. isimli bir kadın, avukatı Şeyda Yıldırım aracılığıyla Hacı Sabancı’ya babalık davası açarak dikkatleri üzerine çekti.

Hacı ve Nazlı Sabancı Çiftinden DNA Hamlesi, İlk Tepkileri Bakın Ne Oldu - Resim : 1

F.D., 2 Şubat 2021 tarihinde oğlu Uzay’ı dünyaya getirdiğini ve çocuğun babasının Hacı Sabancı olduğunu iddia etti. İddiaya göre, doğumun ardından F.D., çocuğun fotoğraflarını Hacı Sabancı’ya göndererek durum hakkında bilgi verdi. Ancak taraflar arasında bu olay sonrasında gerginlik yaşandı ve konu mahkemeye taşındı.

Hacı ve Nazlı Sabancı Çiftinden DNA Hamlesi, İlk Tepkileri Bakın Ne Oldu - Resim : 2

DNA TESTİ YAPILDI

İstanbul 16. Aile Mahkemesi’nde görülen davada Hacı Sabancı ve küçük çocuk Uzay, DNA testi için Adli Tıp Kurumu’na sevk edildi. Küçük çocuk, 11 Aralık 2024 tarihinde DNA örneği verdi. Sabancı ise yurt dışında olduğunu belirterek süre talep etti ve 16 Aralık’ta Adli Tıp Kurumu’na giderek DNA örneği verdi.

Hacı ve Nazlı Sabancı Çiftinden DNA Hamlesi, İlk Tepkileri Bakın Ne Oldu - Resim : 3

DNA TESTİNDE GERÇEK ORTAYA ÇIKTI

Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan rapor, Hacı Sabancı’dan ve küçük çocuktan alınan DNA örneklerinin eşleştiğini ortaya koydu. Raporda, Sabancı’nın küçük Uzay’ın babası olduğunun yüzde 99,99 ihtimalle doğrulandığı belirtildi.

Hacı ve Nazlı Sabancı Çiftinden DNA Hamlesi, İlk Tepkileri Bakın Ne Oldu - Resim : 4

RAPOR SONRASI ÇİFTEN ART ARDA PAYLAŞIM

DNA Testi sonucunun ortaya çıkması sonrası gözler, Sabancı ailesine çevrilirken, iddiaların odağındaki Hacı Sabancı ve eşi Nazlı Sabancı'dan art arda paylaşımlar geldi. Hacı Sabancı, sosyal medya hesabından Eşi Nazlı Sabancı ve kızları Arzu Alara ile birlikte çekilen bir fotoğraf paylaşırken, Nazlı Sabancı ise eşi ile beraber olduğu fotoğrafı kalp emojisi ile paylaştı.

Hacı ve Nazlı Sabancı Çiftinden DNA Hamlesi, İlk Tepkileri Bakın Ne Oldu - Resim : 5

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Kaynak: Haber Merkezi

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