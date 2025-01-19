Sabancı Ailesi'ndeki Çocuk Krizinde Skandal Gelişme! Hacı Sabancı'ya DNA Şoku: Gerçek Ortaya Çıktı

15 YILLIK TANIŞIKLIK İDDİASI

F.D., 2010 yılında Hacı Sabancı ile Facebook üzerinden tanıştığını ve yıllar içinde görüşmelerinin devam ettiğini belirterek, bu ilişkiden Uzay adında bir erkek çocuğu dünyaya getirdiğini iddia etmişti. Davada dosyaya giren bilgilere göre, tarafların 15 yıldır tanışık olduğu ve birlikte tatile gittikleri kaydedildi.

SABANCI'DAN AÇIKLAMA

Hacı Sabancı’nın avukatı aracılığıyla yaptığı açıklamada, olayın bir iftira olduğu iddia edildi. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Değerli kamuoyu, müvekkilim sayın Hacı Sabancı, Uzay isimli bir çocuğun babası olduğu iddiası ve iftirasıyla karşı karşıyadır. Şüphesiz bu tür asılsız iddialar, toplumumuzda tanınmış aileler için ne ilktir ne de son olacaktır. Müvekkilimin, eşi ve kızıyla kurduğu mutlu aile birliğine yönelik bu tür iftiralara karşı yasal tüm yollara başvurulacaktır.”