Sabancı Ailesi'ndeki Çocuk Krizinde Skandal Gelişme! Hacı Sabancı'ya DNA Şoku: Gerçek Ortaya Çıktı
Geçtiğimiz yıl F.D. adlı bir kişi, 4 yaşındaki oğlunun babasının ünlü iş insanı Hacı Sabancı olduğunu öne sürerek babalık davası açmıştı. Mahkemeye sunulan Adli Tıp Kurumu’nun DNA raporunun sonucu Sabancı Ailesi'ni karıştıracak. İşte ayrıntılar...
Kaynak: Odatv
Arzu ve Ömer Sabancı çiftinin oğlu Hacı Sabancı, 10 Ekim’de Nazlı Kayı ile Çırağan Sarayı’nda görkemli bir düğünle evlenmiş ve bu evlilikten bir kız çocukları olmuştu. Ancak Hacı Sabancı’yı sarsan yeni bir gelişme yaşandı. F.D. isimli bir kadın, avukatı Şeyda Yıldırım aracılığıyla Hacı Sabancı’ya babalık davası açtı. 2 Şubat 2021 tarihinde oğlu Uzay’ı dünyaya getiren F.D., çocuğun babası olarak Hacı Sabancı’yı işaret etti. İddiaya göre, F.D. bebeğin fotoğraflarını Hacı Sabancı’ya göndererek durumu bildirdi. Bu gelişmenin ardından taraflar arasında gerginlik yaşandı.
DNA TESTİ İÇİN ÖRNEK VERİLMİŞTİ
Odatv’den Zeynep Çakır'ın haberine göre, İstanbul 16. Aile Mahkemesi’nde görülen davada, küçük çocuk ve Hacı Sabancı DNA testi için Adli Tıp Kurumu’na sevk edildi. Küçük Uzay, 11 Aralık 2024 tarihinde DNA örneği verirken, Hacı Sabancı, yurt dışında olduğunu belirterek bir hafta ek süre talep etti. 16 Aralık’ta Sabancı da Adli Tıp Kurumu’na giderek DNA testi için örnek verdi.
DNA TESTİ SONUCU AÇIKLANDI
Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan raporda, Hacı Sabancı’dan ve küçük çocuktan alınan DNA örneklerinin eşleştiği ve Sabancı’nın çocuğun babası olduğunun yüzde 99,99 ihtimalle doğrulandığı belirtildi. Bu sonuç, mahkeme dosyasına girerken, kamuoyunda büyük yankı uyandırdı.
15 YILLIK TANIŞIKLIK İDDİASI
F.D., 2010 yılında Hacı Sabancı ile Facebook üzerinden tanıştığını ve yıllar içinde görüşmelerinin devam ettiğini belirterek, bu ilişkiden Uzay adında bir erkek çocuğu dünyaya getirdiğini iddia etmişti. Davada dosyaya giren bilgilere göre, tarafların 15 yıldır tanışık olduğu ve birlikte tatile gittikleri kaydedildi.
SABANCI'DAN AÇIKLAMA
Hacı Sabancı’nın avukatı aracılığıyla yaptığı açıklamada, olayın bir iftira olduğu iddia edildi. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:
“Değerli kamuoyu, müvekkilim sayın Hacı Sabancı, Uzay isimli bir çocuğun babası olduğu iddiası ve iftirasıyla karşı karşıyadır. Şüphesiz bu tür asılsız iddialar, toplumumuzda tanınmış aileler için ne ilktir ne de son olacaktır. Müvekkilimin, eşi ve kızıyla kurduğu mutlu aile birliğine yönelik bu tür iftiralara karşı yasal tüm yollara başvurulacaktır.”