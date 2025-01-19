Tuba Büyüküstün Suudi Arabistan’a Damga Vurdu, Konuşmaya Başladığında Herkesin Ağzı Açık Kaldı

Suudi Arabistan’da düzenlenen Joy Awards töreninde Arapça konuşan oyuncu Tuba Büyüküstün, aksanıyla tüm salonu hayrete düşürdü. En İyi Erkek Oyuncu Ödülü’nü vermek üzere sahneye çıkan güzel oyuncu, törene damga vurdu.

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Burak Özçivit, Fahriye Evcen, Afra Saraçoğlu, Tuba Büyüküstün gibi ünlü Türk oyuncuları, Suudi Arabistan’da düzenlenen Joy Awards töreninde ortalığı yakıp geçti.

Ortadoğu’nun prestijli ödül törenlerinden biri olan Joy Awards’da oyuncuların İngilizce aksanları büyük dikkat çekti. Ödül töreninde sinema dalında En İyi Erkek Oyuncu Ödülü’nü takdim etmek üzere sahneye çıkan ünlü oyuncu Tuba Büyüküstün’ün konuşması sosyal medyada gündem oldu.

Tuba Büyüküstün Suudi Arabistan’a Damga Vurdu, Konuşmaya Başladığında Herkesin Ağzı Açık Kaldı - Resim : 1

ARAPÇA SELAMIYLA SALONU ETKİLEDİ

Muhteşem aksanıyla davetlilere seslenen güzel oyuncu, İngilizce konuşmasının başında Arapça selamda verdi. Büyüküstün, Arapça olarak "Riyad’da ne güzel bir akşam" diyerek salona seslendi.

Tuba Büyüküstün Suudi Arabistan’a Damga Vurdu, Konuşmaya Başladığında Herkesin Ağzı Açık Kaldı - Resim : 2

“HARİKA BİR OYUNCU SİZİ KELİMESİZ BIRAKIR”

Büyüküstün konuşmasında şu ifadeleri kullandı: Joy Awards töreninde burada olmaktan büyük onur ve mutluluk duyuyorum! Çok sayıda oyuncuyla çalıştım, gerçekten çok iyi oyuncularla… Ben çok şanslıydım… Ve sayısız performans izledikten sonra size şunu söyleyebilirim; Harika bir oyuncu, sizi koltuğunuzun ucunda tutma yeteneğine sahiptir, sizi büyüler… Ve bazen de tamamen kelimesiz bırakır. O, ham bir karakteri alır ve onu canlı, benzersiz bir performansa dönüştürür.

Tuba Büyüküstün Suudi Arabistan’a Damga Vurdu, Konuşmaya Başladığında Herkesin Ağzı Açık Kaldı - Resim : 3

TARZIYLA DA DAMGA VURDU

Büyüküstün’ün bu konuşması çokça konuşuldu. Öte yandan Büyüküstün tarzı, giyimi ve zarifliği de de törenin öne çıkan oyuncuları arasında yer aldı.

Kaynak: Haber Merkezi

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