Reza Zarrab Damat Oldu! 3 Gün 3 Gece Süren Düğünde Davetlilere ‘E-Postalı’ Özel Uyarı

2021 yılında şarkıcı Ebru Gündeş ile 11 yıllık evliliğini sona erdiren iş insanı Reza Zarrab, Dilara Altıntop isimli sosyetik güzel ile evlendiği ortaya çıktı.

ÜÇ GÜN ÜÇ GECE SÜRDÜ

Bitter Dergi'de yer alan habere göre, Miami’de gerçekleştirilen, üç gün üç gece süren görkemli düğüne İbrahim Tatlıses, Derya Tuna ve Demet Akalın gibi ünlü isimlerin katıldığı ifade edildi.

GELİNİN GÜZELLİĞİ HERKESİ BÜYÜLEDİ

Daha önce kara para aklama ve banka dolandırıcılığı suçlamasıyla tutuklanan ve serbest bırakılan Zarrab, yeniden damat oldu. İki ay önce resmi nikah kıydıkları öğrenilen çiftin düğününe gelinin tarzı ve düğün arabası damga vurdu.

DAVETLİLERE 'E-POSTALI' UYARI

150 davetlinin katıldığı düğünde çift otele beyaz, klasik bir otomobille giriş yaptı. İddiaya göre düğünde davetlilere fotoğraf ve video çekilmemesi uyarı yapılan bir e-posta gönderildi. Davetlilerin telefonlarının görüntü sızmaması adına 3 gece toplatıldığı öne sürüldü.

Kaynak: Haber Merkezi