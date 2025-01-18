Hüseyin Avni Danyal'ın Acı Kaybı

Birçok dizi ve film projesiyle tanınan ünlü oyuncu Hüseyin Avni Danyal, annesi Aysel Danyal'ın vefat ettiğini açıkladı. Oyuncu, acı haberi sosyal medya hesabından duyurarak cenaze programının bilgisini verdi.

Danyal, paylaşımında "Annem Aysel Danyal'ı sonsuzluğu uğurladık. Cenazesi 18 Ocak Cumartesi günü Karşıyaka Mezarlığı Camisi’nden ikindi namazına müteakip Karşıyaka Mezarlığı’na defnedilecektir" ifadesini kullandı.

'YOLUN AÇIK OLSUN ANNECİĞİM'

Sanat dünyasından birçok ünlü dostu, Danyal ve ailesine başsağlığı dileklerini iletti.

Ünlü oyuncunun eşi Özgen Kılıçarslan da kayınvalidesiyle birlikte olduğu bir fotoğrafı paylaşarak "Güzel kalplim, yolun açık, toprağın bol olsun anneciğim" notunu düştü.

Kaynak: Haber Merkezi