Survivor’da Nefes Kesen Olay, Adem Köpekbalıklarının Ortasında Kaldı, Arkasını Döner Dönmez…

1 Ocak’ta yayınlanmaya başlayan Survivor 2025’te heyecan doruğa ulaştı. Rekabetin yavaş yavaş kızışmaya başladığı fenomen yarışmada Adem Kılıçcı, resmen ölümle burun buruna geldi. Sevilen yarışmacı, köpekbalıklarının ortasında kaldı.

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Survivor’da Nefes Kesen Olay, Adem Köpekbalıklarının Ortasında Kaldı, Arkasını Döner Dönmez…

Survivor 2025, heyecan dolu bölümleriyle izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ederken, son bölümde yürekler ağza geldi. Yarışmanın son yayınlanan bölümünde, ünlü yarışmacı Adem Kılıçcı’nın yaşadığı köpek balığı anları izleyenlerin nefesini kesti.

Survivor’da Nefes Kesen Olay, Adem Köpekbalıklarının Ortasında Kaldı, Arkasını Döner Dönmez… - Resim : 1

“5-6 KÖPEK BALIĞININ ORTASINDA KALDIK”

Korku dolu anlarla ilgili açıklamalarda bulunan Adem Kılıçcı, yaşadığı gerilimi “Bugün küçük bir köpek balığının peşine düştük. 5-6 tane köpek balığının ortasında kaldık. İlk defa suyun içinde bir köpek balığının bana doğru geldiğini hissettim. Hem korktum hem açtım” diyerek anlattı.

Survivor’da Nefes Kesen Olay, Adem Köpekbalıklarının Ortasında Kaldı, Arkasını Döner Dönmez… - Resim : 2

İLK ELEME ADAYI KAAN KAZGAN OLDU

Öte yandan, dokunulmazlık oyununun kaybedilmesi sonrası yapılan konseyde ilk eleme adayı Kaan Kazgan oldu. Kararı değerlendiren Kazgan, “İlk eleme adayı olmama çok şaşırmadım. Zaten iki seçenek vardı; Melih ya da ben. Bu yüzden sonuç beni pek şaşırtmadı” ifadelerini kullandı.

Survivor’da Nefes Kesen Olay, Adem Köpekbalıklarının Ortasında Kaldı, Arkasını Döner Dönmez… - Resim : 3

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Kaynak: Haber Merkezi

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