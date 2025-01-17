Sinan Çetin’in 'Cumhuriyet' Açıklaması Yeniden Gündem Oldu

Ünlü yönetmen Sinan Çetin’in 2012 yılında katıldığı bir televizyon programında kullandığı “Bize 80 senedir yalan söylüyorlar. Cumhuriyeti fazla abartmayalım” ifadeleri sosyal medyada yeniden gündem oldu.

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Sinan Çetin’in 'Cumhuriyet' Açıklaması Yeniden Gündem Oldu

2012 yılında Candaş Tolga Işık’ın Kanaltürk ekranlarında sunduğu Bunu Konuşalım programının konuğu olan ünlü yönetmen Sinan Çetin’in cumhuriyete ilişkin sözleri yeniden gündem oldu.

"CUMHURİYETİ ABARTMAYALIM"

Konuşmasında Osmanlı yönetiminin herkesin inandığı gibi yaşamasına dikkat çeken Sinan Çetin, “Bize 80 senedir yalan söylüyorlar. Cumhuriyeti fazla abartmayalım” ifadesini kullanmıştı.

Çetin, Cumhuriyet'in sadece Atatürkçülerin değil, tüm halkın sahiplenmesi gereken bir değer olduğuna dikkat çekmişti.

Sinan Çetin’in 'Cumhuriyet' Açıklaması Yeniden Gündem Oldu - Resim : 1

1923'te Cumhuriyet'in kurulduğunu, ancak 1946'ya kadar seçim yapılmadığını ifade eden Çetin 1946'daki seçimlerin de sahte olduğunu iddia etmişti.

Sinan Çetin’in 'Cumhuriyet' Açıklaması Yeniden Gündem Oldu - Resim : 2

15 YIL SONRA YENİDEN KONUŞULDU

1950'de gerçekleştirilen gerçek seçimin ardından Adnan Menderes'in 1960'ta idam edilmesine de dikkat çeken Çetin Cumhuriyet'in ilk yıllarındaki siyasi yapıyı ve seçim sürecini sorgulayan bir konuşma yapmıştı. Çetin’in bu sözleri, yıllar sonra yeniden tartışma konusu oldu.

Kaynak: Haber Merkezi

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