Şener Şen'i Yıkan Haber

Şener Şen'in uzun yıllar dublörlüğünü yapan Hasan Demircan'dan acı haber geldi. Demircan'ın hayatını kaybettiği bildirildi.

Şener Şen'i Yıkan Haber

Usta oyuncu Şener Şen’in birçok yapımda dublörlüğünü yapan Hasan Demircan’ın hayatını kaybettiği bildirildi.

Şener Şen’e benzerliği ile dikkat çeken Demircan’ın ölüm haberini ailesi sosyal medyadan duyurdu.

Şener Şen'i Yıkan Haber - Resim : 1

Demircan, bir süredir organ yetmezliği nedeniyle yoğun bakımda tedavi altındaydı.

Demircan ile Şener Şen’in yolları önce 1996’da ‘Eşkıya’ filmiyle kesişmiş, ardından ‘Gönül Yarası’, ‘Kabadayı’ ve ‘Av Mevsimi’ filmlerinde ikili yan yana gelmişti.

Kaynak: Haber Merkezi

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