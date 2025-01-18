Şener Şen'i Yıkan Haber
Şener Şen'in uzun yıllar dublörlüğünü yapan Hasan Demircan'dan acı haber geldi. Demircan'ın hayatını kaybettiği bildirildi.
Usta oyuncu Şener Şen’in birçok yapımda dublörlüğünü yapan Hasan Demircan’ın hayatını kaybettiği bildirildi.
Şener Şen’e benzerliği ile dikkat çeken Demircan’ın ölüm haberini ailesi sosyal medyadan duyurdu.
Demircan, bir süredir organ yetmezliği nedeniyle yoğun bakımda tedavi altındaydı.
Demircan ile Şener Şen’in yolları önce 1996’da ‘Eşkıya’ filmiyle kesişmiş, ardından ‘Gönül Yarası’, ‘Kabadayı’ ve ‘Av Mevsimi’ filmlerinde ikili yan yana gelmişti.
Kaynak: Haber Merkezi