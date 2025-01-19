Serenay Sarıkaya ve Mert Demir 'Reklam' Aşkı İddiası Sonrası İlk Kez Yan Yana, Kamerayı Fark Edince Tek Bir Şey Yaptılar

Ünlü menajer Ayşe Barım hakkında sosyal medyada yayılan iddiaların ardından soruşturma başlatılmış, Serenay Sarıkaya da ifade veren isimler arasında yer almıştı.

Serenay Sarıkaya’nın sevgilisi Mert Demir ile ‘reklam aşkı’ yaşadığı iddia edilmiş, Demir’in iş insanı ile ilişkisi olduğu, Ayşe Barım’ın bu ilişkiye dair görüntüleri gizlemek için 5 milyon dolar aldığı iddia edilmişti.

“REKLAM İLİŞKİSİ DEĞİL AŞIĞIM”

Söz konusu iddiaların ardından Mert Demir sessizliğini şu sözlerle bozmuştu: Her başarımın altında başka sebepler arandı, ailem didik didik edildi, mutlu giden birlikteliğim çok görüldü, reklam ilişkisi dendi, cinsel kimliğimle ilgili yalanlar atıldı, proje olduğum söylendi. Reklam ilişkisi değil çok sevdiğim, aşık olduğum bir ilişkinin içerisindeyim.

SERENAY İFADESİNDE REDDETMİŞTİ

Ayşe Barım hakkında başlatılan soruşturmada ifade veren Serenay Sarıkaya ise Mert Demir isimli sanatçının kariyerimin başarılı şekilde devam etmesi adına kendisiyle duygusal birliktelik yaşıyormuş gibi gözükmem hususunda Ayşe Barım tarafından bana karşı bir telkin, yönlendirme veya zorlama eylemi söz konusu değildir” diyerek iddiaları reddetmişti.

TRAFİKTE 'MUTLU' YAKALANDILAR

Magazin dünyasının gündemine bomba gibi düşen açıklamaların ardından Serenay Sarıkaya ve Mert Demir çifti ilk kez yan yana görüntülendi. Ünlü çift, trafikte magazinciler tarafından görüntülendi. Sarıkaya ve Demir’in mutlu ifadeleri, gözden kaçmadı.

Kaynak: Haber Merkezi