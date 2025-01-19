Survivor'a Veda Eden Barış Murat Yağcı Ağzındaki Baklayı Çıkardı, Bu Mümkün mü?

Survivor 2025’in yeni kadrosunda yer alan, Barış Murat Yağcı, heyecanın doruğa ulaştığı yarışmaya sürpriz bir şekilde veda etti. Veda sonrası sessizliğini bozan Yağcı, dikkat çeken bir açıklamaya imza attı. Yağcı geri mi dönecek? İşte detaylar…

Esma Karayel Esma Karayel
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Survivor'a Veda Eden Barış Murat Yağcı Ağzındaki Baklayı Çıkardı, Bu Mümkün mü?

Survivor 2025’in fenomen yarışmacılarından Barış Murat Yağcı, Adilhan ile eleme potasına çıkmış, yarışmaya sürpriz şekilde veda eden isimlerden olmuştu.

Survivor'a Veda Eden Barış Murat Yağcı Ağzındaki Baklayı Çıkardı, Bu Mümkün mü? - Resim : 1

VEDASI HERKESE SÜRPRİZ OLDU

Sunucu Murat Ceylan, Barış’ın vedası için “Erken bir veda olduğunu düşünüyorum” demişti. Yağcı yarışmaya şu sözlerle veda etmişti: Nasıl ki 3 kere buraya geldiysem, bundan sonra da burası hep benim ailem olarak, evim olarak, hep içimde, kalbimde olacak. Yarışmayı dışarıdan takip edeceğim. Yapacak hiçbir şey yok. İki takıma da ayrı ayrı teşekkür ederim. Her iki takıma da söyleyeceğim son şey, her çıktıkları oyundan keyif alsınlar.

Survivor'a Veda Eden Barış Murat Yağcı Ağzındaki Baklayı Çıkardı, Bu Mümkün mü? - Resim : 2

GERİ Mİ DÖNECEK?

Elenmesinin ardından sosyal medya hesabı Instagram üzerinden bir paylaşım yapan Yağcı, dikkat çeken bir açıklama yaptı. Meksika’dan gönderi yapan Yağcı," Tatil için kapalı, yakında geri döneceğiz" diyerek takipçilerine seslendi.

Survivor'a Veda Eden Barış Murat Yağcı Ağzındaki Baklayı Çıkardı, Bu Mümkün mü? - Resim : 3

Yağcı’nın bu paylaşımı sonrasında gözler Survivor’a geri mi dönecek?” sorusuna çevrildi.

SEVGİLİSİ GÜNDEME BOMBA GİBİ DÜŞMÜŞTÜ

Daha önce 'Survivor 2020' kadrosunda da yer alan Yağcı, yarışmacı Nisa Bölükbaşı ile sevgili olmuş, 6 ay süren ilişkileri Mayıs 2021'de sona ermişti. Genç çiftin sevgili olması çokça konuşulmuş, herkesi şaşırtmıştı.

Survivor'a Veda Eden Barış Murat Yağcı Ağzındaki Baklayı Çıkardı, Bu Mümkün mü? - Resim : 4

Kaynak: Haber Merkezi

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