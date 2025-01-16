Serenay Sarıkaya'nın İfadesi Ortaya Çıktı: Mert Demir ile İlişki Karşılığında 5 Milyon Dolar Aldı mı?

ID İletişim’in kurucusu ve ortağı menajer Ayşe Barım hakkında sosyal medyada gündeme gelen haberlerdeki iddialar üzerine resen soruşturma başlatılmıştı. Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya ile şarkıcı Mert Demir'in aslında sevgili olmadığı, 5 milyon dolar karşılığında rol yaptıkları da iddia edilmişti.

Serenay Sarıkaya, dün tanık sıfatıyla ifade verdi. Talimat Bürosu’nda yaklaşık 30 dakika kalan Serenay Sarıkaya’nın savcılık ifadesi ortaya çıktı. Sabah’tan Atakan Irmak'ın haberine göre Sarıkaya’ya hem Ayşe Barım hem de sevgilisi Mert Demir hakkında sorular soruldu.

'BİLGİM YOK'

Savcı, Sarıkaya’ya “Mert Demir ile ilişki karşılığında 5 milyon dolar aldın mı?” sorusunu yöneltti. Sarıkaya, Demir ile “karşılıklı iradeleri doğrultusunda bir buçuk yıldır duygusal beraberlik yaşadıklarını ve Ayşe Barım’ın bu ilişki için herhangi bir yönlendirmede bulunmadığını” söyledi.

Ünlü oyuncu, bir iş insanından Barım’ın 5 milyon dolar rüşvet aldığına dair iddialar hakkında bir bilgisi olmadığını da kaydetti. Sarıkaya, bu beraberlik için kendisinin de para almadığını belirtti.

TEHDİT Mİ EDİLDİ?

Sarıkaya, “Ayşe Barım tarafından size bir baskı veya tehdit yapıldı mı?” sorusuna “Hayır, bana herhangi bir baskısı olmadı” yanıtını verdi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, başka oyuncuların da ifadesine başvuracak.