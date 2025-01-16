Serenay Sarıkaya'nın İfadesi Ortaya Çıktı: Mert Demir ile İlişki Karşılığında 5 Milyon Dolar Aldı mı?

Magazin dünyasında sular durulmuyor. Menajer Ayşe Barım hakkında başlatılan soruşturma kapsamında oyuncu Serenay Sarıkaya ifade verdi. Sarıkaya'ya, “Mert Demir ile ilişki karşılığında 5 milyon dolar aldın mı?” sorusu yöneltildi. İşte detaylar...

Son Güncelleme:
Serenay Sarıkaya'nın İfadesi Ortaya Çıktı: Mert Demir ile İlişki Karşılığında 5 Milyon Dolar Aldı mı?

ID İletişim’in kurucusu ve ortağı menajer Ayşe Barım hakkında sosyal medyada gündeme gelen haberlerdeki iddialar üzerine resen soruşturma başlatılmıştı. Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya ile şarkıcı Mert Demir'in aslında sevgili olmadığı, 5 milyon dolar karşılığında rol yaptıkları da iddia edilmişti.

Serenay Sarıkaya, dün tanık sıfatıyla ifade verdi. Talimat Bürosu’nda yaklaşık 30 dakika kalan Serenay Sarıkaya’nın savcılık ifadesi ortaya çıktı. Sabah’tan Atakan Irmak'ın haberine göre Sarıkaya’ya hem Ayşe Barım hem de sevgilisi Mert Demir hakkında sorular soruldu.

Serenay Sarıkaya'nın İfadesi Ortaya Çıktı: Mert Demir ile İlişki Karşılığında 5 Milyon Dolar Aldı mı? - Resim : 1

'BİLGİM YOK'

Savcı, Sarıkaya’ya “Mert Demir ile ilişki karşılığında 5 milyon dolar aldın mı?” sorusunu yöneltti. Sarıkaya, Demir ile “karşılıklı iradeleri doğrultusunda bir buçuk yıldır duygusal beraberlik yaşadıklarını ve Ayşe Barım’ın bu ilişki için herhangi bir yönlendirmede bulunmadığını” söyledi.

Ünlü oyuncu, bir iş insanından Barım’ın 5 milyon dolar rüşvet aldığına dair iddialar hakkında bir bilgisi olmadığını da kaydetti. Sarıkaya, bu beraberlik için kendisinin de para almadığını belirtti.

TEHDİT Mİ EDİLDİ?

Sarıkaya, “Ayşe Barım tarafından size bir baskı veya tehdit yapıldı mı?” sorusuna “Hayır, bana herhangi bir baskısı olmadı” yanıtını verdi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, başka oyuncuların da ifadesine başvuracak.

Ayşe Barım Soruşturmasında Yeni Gelişme! Serenay Sarıkaya 'İftira' Dedi ve Harekete GeçiyorAyşe Barım Soruşturmasında Yeni Gelişme! Serenay Sarıkaya 'İftira' Dedi ve Harekete GeçiyorGüncel

Ünlüler Dünyası Karıştı: Ayşe Barım'dan İlk Hamle Geldi, Mahkemeden Yanıt GecikmediÜnlüler Dünyası Karıştı: Ayşe Barım'dan İlk Hamle Geldi, Mahkemeden Yanıt GecikmediMagazin

Etiketler
Ayşe Barım Serenay Sarıkaya
Son Güncelleme:
WhatsApp’a 4 Yeni Özellik: Gelen Özellikler Birçok Şeyi Değiştirecek WhatsApp’a 4 Yeni Özellik: Gelen Özellikler Birçok Şeyi Değiştirecek
Dar Olan Ayakkabıyı Tek Hamleyle Büyütme Yöntemi! Meğer Bu Kadar Basitmiş Dar Olan Ayakkabıyı Tek Hamleyle Büyütme Yöntemi! Meğer Bu Kadar Basitmiş
Kızılcık Şerbeti Nilay Ölecek mi? Herkesin Aradığı Cevap Meğer Afişteymiş, Kimse Fark Etmemiş Kızılcık Şerbeti’nde ‘Nilay’ Gerçeği Sızdı
Hülya Koçyiğit'ten Duygulandıran Filiz Akın Mesajı: Beyaz Orkidem Dualarım Seninle Hülya Koçyiğit'ten Dostu İçin Duygulandıran Mesaj