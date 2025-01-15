Hülya Koçyiğit'ten Duygulandıran Filiz Akın Mesajı: Beyaz Orkidem Dualarım Seninle

Türk sinemasının duayen oyuncusu, Yeşilçam'ın dört yapraklı yoncası Filiz Akın sevenlerini üzdü. Uzun zamandır sağlık sorunlarıyla mücadele eden Filiz Akın'dan kötü haber geldi.

Ünlü oyuncu Filiz Akın'ın menajeri Bircan Silan sosyal medya hesabından, Akın'ın ambulans uçakla İstanbul'a sevk edildiğini duyurdu.

Menajer Bircan Silan şu ifadeleri kullandı:

"Uzun zamandır sağlık problemleriyle mücadele eden Türk sinemasının efsane oyuncusu Filiz Akın'ın sağlık durumu sevenleri tarafından merak ediliyordu. Sanatçı, 13 Ocak Pazartesi gecesi ambulans uçakla İstanbul'a nakledildi.

1 Eylül tarihinden bu yana zatürre ve diğer bazı enfeksiyonlar sebebiyle Bodrum'da tedavi gören Filiz Akın, acil ihtiyaç üzerine, Cumhurbaşkanlığı'nın yönlendirmesi ile Sağlık Bakanlığı'na ait bir ambulans uçakla 13 Ocak'ta İstanbul’a nakledildi. Filiz Akın'ın tedavisine İstanbul’da devam ediliyor."

DOSTUNDAN DUYGU DOLU MESAJ

Filiz Akın için sosyal medyadan çok sayıda "geçmiş olsun" mesajı paylaşıldı. Bu isimlerden biri de Akın'ın eski dostu Hülya Koçyiğit oldu. Yeşilçam'ın dört yapraklı yoncası Hülya Koçyiğit, Filiz Akın'ın bir fotoğrafını paylaşarak şu mesajı yazdı:

"Benim güzeller güzeli canım arkadaşım, zarif dostum Filiz’im; beyaz orkidem… Dualarım seninle. En yakın zamanda sağlığına kavuşacağına inancım sonsuz."

Kaynak: Haber Merkezi