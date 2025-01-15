Ünlüler Dünyası Karıştı: Ayşe Barım'dan İlk Hamle Geldi, Mahkemeden Yanıt Gecikmedi
Dizi film sektöründe sular durulmuyor. Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, şarkıcı Mert Demir ve menajer Ayşe Barım hakkında ortaya atılan iddialar gündem olmaya devam ediyor. Hakkında soruşturma başlatılan Ayşe Barım'dan "erişim engeli" hamlesi geldi. Öte yandan oyuncu Serenay Sarıkaya bugün soruşturma kapsamında ifade verecek. İşte tekelleşme iddiaları ve sonrasında yaşanan gelişmeler...
Kaynak: Sabah
Dizi film sektöründeki korkunç iddialar magazin gündeminde bomba etkisi yarattı. ID İletişim'in sahibi Ayşe Barım'ın sektörü domine ettiği ve kendi oyuncularını yapımcılara dayattığı iddia edildi. Ayşe Barım ve ID İletişim ise bu iddiaları yalanlayarak gerçeği yansıtmadığını öne sürdü.
Bu gelişmeler ışığında önce Rekabet Kurulu, aralarında ID İletişim'in de olduğu 21 şirket hakkında soruşturma başlattı. Ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ayşe Barım hakkında re'sen soruşturma başlattı.
Ayşe Barım'dan ise ilk hamle geldi. Barım, hakkında çıkan haberlerle ilgili İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne başvurarak erişim engeli talebinde bulundu. İncelemede bulunan hakimlik bu talebi reddetti.
Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya ile şarkıcı Mert Demir'in sevgili olmadığı, bir iş insanının bu oyun için ikiliye 5 milyon dolar ödediği de iddia edilmişti. Bu oyunu düzenleyen ismin ise Ayşe Barım olduğu belirtilmişti. Bu iddiaların ardından Sarıkaya, Ayşe Barım hakkında yürütülen soruşturma kapsamında ifadesi alınmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığı'na çağrıldı. Sarıkaya, bugün saat 11.00'de "tanık" sıfatıyla ifade verecek.