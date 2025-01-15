Ünlüler Dünyası Karıştı: Ayşe Barım'dan İlk Hamle Geldi, Mahkemeden Yanıt Gecikmedi

Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya ile şarkıcı Mert Demir'in sevgili olmadığı, bir iş insanının bu oyun için ikiliye 5 milyon dolar ödediği de iddia edilmişti. Bu oyunu düzenleyen ismin ise Ayşe Barım olduğu belirtilmişti. Bu iddiaların ardından Sarıkaya, Ayşe Barım hakkında yürütülen soruşturma kapsamında ifadesi alınmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığı'na çağrıldı. Sarıkaya, bugün saat 11.00'de "tanık" sıfatıyla ifade verecek.