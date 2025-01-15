Ayşe Barım Soruşturmasında Yeni Gelişme! Serenay Sarıkaya 'İftira' Dedi ve Harekete Geçiyor

Tüm Türkiye bu günlerde dizi-film sektöründeki tekelleşmeyi konuşuyor. ID İletişim'in sahibi Ayşe Barım'ın sektörü domine ettiği ve kendi oyuncularını yapımcılara dayattığı iddia edildi. ID İletişim oyuncuları, Ayşe Barım'a art arda destek açıklamaları yaparken; başta Farah Zeynep Abdullah olmak üzere farklı farklı isimler ise sektördeki tekelleşmenin iç yüzünü anlatan paylaşımlarda bulundu.

Tüm bu gelişmeler devam ederken önce Rekabet Kurulu, aralarında ID İletişim'in de olduğu 21 şirket hakkında soruşturma başlattı. Ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ayşe Barım hakkında re'sen soruşturma başlattı.

Soruşturma kapsamında Barım'ın menajerliğini yaptığı oyuncu Serenay Sarıkaya, 'tanık' sıfatıyla ifade vermek için adliyeye geldi. Adliyeye vatandaş girişinden giren Sarıkaya, avukatı ile birlikte daha sonra Talimat Bürosu'nda yaklaşık 30 dakika ifade verdi.

'BEN DE HUKUKİ SÜREÇ BAŞLATACAĞIM'

İfade işlemlerinin ardından adliyenin B kapısı önünde basın mensuplarına açıklama yapan Sarıkaya, "Her şey yolunda, bir problem yok çok şükür. Hakkımızda çıkan yalan ve iftira. Gerçekten noktasına, virgülüne kadar aslı astarı olmayan gerçek dışı iddiaların son bulması için ifademe başvuruldu. İfademi verdim, hiçbir problemim yok. Kendi adıma, benim adıma da yönlendirilen bu iddialar ve iftiralarla alakalı ben de hukuki bir süreç başlatacağım. Şu anda soruşturma kapsamında olduğu için başka söyleyebileceğim bir şey yok. Dişimle tırnağımla bu günlere gelmişim, bu bir itibarsızlaştırma çabası ama sorun değil. Bu işler böyle olmaz. Zaten gerçek çok net bir şekilde ortada. O yüzden ifademizi verdik ve gidiyoruz. Sürece bakacağız. Teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA