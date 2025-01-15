Meteoroloji ve AKOM'dan Peş Peşe Uyarılar: İzlanda Soğuklarına Dikkat!

İstanbul'da birkaç gündür etkili olan soğuk ve yağışlı hava, etkisini sürdürüyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), İstanbul'da bugün ve yarın için İzlanda kökenli soğuk hava dalgası ve sağanak yağış uyarısı yaptı. Soğuk havalar iki gün daha şehri terk etmeyecek.

AKOM'dan hava durumuna ilişkin şu açıklama yapıldı:

"İstanbul başta olmak üzere Marmara bölgesi genelinde İzlanda kökenli soğuk hava dalgası etkili olmaya devam ediyor. Perşembe gününe kadar il genelinde aralıklarla yağmur, aralıklarla sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı, sıcaklıkların 4-8°C'ler aralığında kış değerlerinde seyredeceği öngörülüyor."

METEOROLOJİ'DEN UYARILAR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden ise kuvvetli rüzgâr uyarısı geldi. Açıklamada, "Rüzgarın genellikle güneyli, Marmara, Karadeniz ve Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor. Ulaşımda aksamalar, çatı uçması ve kar savrulması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." ifadelerine yer verildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre; Edirne, Kırklareli, Sivas, Bolu, Erzurum ve Malatya'da karla karışık yağmur ve kar yağışı, İstanbul, Denizli, İzmir, Muğla, Antalya, Afyonkarahisar, Ankara, Eskişehir, Konya, Düzce, Sinop, Amasya, Samsun, Trabzon ve Malatya'da ise sağanak bekleniyor.

Kaynak: Haber Merkezi