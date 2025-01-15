Sağlık Bakanlığı'ndan '15 Yaşındaki Çocuk e-Nabız Bilgilerini Çaldı' İddiasına Yanıt

Sosyal Medyada dün paylaşılan "Panel" isimli belgeselde Türk vatandaşlarının kimlik bilgilerinin nasıl çalındığı anlatıldı. Belgeselde, 15 yaşındaki "Adanalı" lakaplı bir çocuk tarafından bilgilerin sızdırıldığı iddia edildi. 15 yaşındaki çocuğun e-Nabız sistemindeki bir açığı bularak milyonlarca vatandaşın verilerini ele geçirdiği belirtildi.

SOSYAL MEDYA İKİYE BÖLÜNDÜ

15 yaşındaki çocuğun, e-Nabız üzerinden verileri ele geçirdiği iddiaları sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Bazı kullanıcılar böyle bir durumun yaşanma ihtimalinin olmadığını ve belgeselin teknik açıdan çok zayıf olduğunu ifade etti. Birçok kullanıcı ise sızıntı iddiaları nedeniyle hükümete yüklendi. Sağlık Bakanlığı'ndan ise konuya ilişkin açıklama gecikmedi.

İDDİALARA YANIT GECİKMEDİ

Sağlık Bakanlığı Sağlıklı Çözümler Merkezi'nden yapılan yazılı açıklamada, iddialar reddedildi. Sağlık Bakanlığı'nın açıklamasında, e-Nabız sisteminden veri sızıntısı yaşanmadığı belirtildi.

Açıklamada verilerin boyutunun harici bellekle taşınmayacak kadar büyük olduğunun da altı çizildi.

Sağlık Bakanlığı'nın açıklaması şöyle:

"e-Nabız Sistemi’nden herhangi bir veri sızıntısı yaşanmamıştır. Bugüne kadar e-Nabız Sistemi hiçbir suretle kapatılmamıştır. e-Nabız verilerinin boyutu, herhangi bir harici bellekte taşınamayacak kadar büyüktür."

Kaynak: Haber Merkezi