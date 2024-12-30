Yemeksepeti'ndeki Veri Skandalının Perde Arkası: Hackerlar'a Sus Payı Vermişler

Türkiye'nin önde gelen yemek siparişi platformu Yemeksepeti, kullanıcıların verilerinin çalınmasıyla gündeme geldi. Ancak Yemeksepeti firması kendisine yönelik veri ihlali ve şantaj girişimleri olduğunu ileri sürerek İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunmuştu. İddiaya göre platformdaki bilgilerin çalınmadığı kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından veri sızıntısı varmış gibi gösterilmeye çalışıldı.

GERÇEK ORTAYA ÇIKTI

Şirketin savcılığa sunduğu dilekçede ise tüm gerçek ortaya çıktı. Şirket dilekçede sistemlerinde detaylı kontroller gerçekleştirdiklerini ve herhangi bir veri sızıntısı ya da ihlale rastlanmadığını belirtirken şüphelilerin iddialarını asılsız bulduklarını ve bu girişimlerin itibar zedeleme amacı taşıdığını savundu.

SUS PARASI

Turgut U. isimli şahsın daha önce müşteri bilgileri ve kredi kartı bilgileriyle ilgili yanıltıcı paylaşımlar yaptığı dilekçede belirtildi. Şirket ise sistemlerinde herhangi bir güvenlik açığının bulunmadığını ileri sürüp suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusunda şüphelilerin kimliklerinin tespit edilmesini ve haklarında "İftira" ve "Şantaj" suçlarından dava açılmasını talep etti.

Yemeksepeti tarafından savcılığa sunulan dilekçede verileri ele geçiren hackerlerin kendilerinden para talebinde bulunduklarını ve bu kapsamda şirketin 200 bin euro değerindeki sanal parayı verileri yaymakla tehdit eden kişilere verdikleri belirtildi.

NEVZAT AYDIN 17 GÜN SONRA AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Skandalın üzerinden 17 gün geçtikten sonra açıklama yapan Yemeksepeti'nin kurucusu Nevzat Aydın, "Dünden gereken dersleri çıkardık; çok daha inançlı ve çok daha güçlü bir şekilde Yemeksepeti'nin yarınını inşa edeceğiz. Hislerimi ifade edecek kelime bulmakta zorlanıyorum. Çok üzgünüm. 20 yıl boyunca en büyük önceliğimiz kullanıcılarımızın güvenliği ve memnuniyeti oldu, olmaya da devam edecek. Benzer bir olayın tekrar yaşanmaması için tüm geliştirmeleri yapmayı sürdürüyoruz…" ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: SABAH