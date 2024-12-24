Türkiye'nin 2024'te En Çok Sipariş Edilen Yemekleri Açıklandı
Online yemek sipariş platformu Yemeksepeti, 2024 yılına ait verileri paylaşarak Türkiye'nin yemek alışkanlıklarına ışık tuttu. Verilere göre, tavuk döner dürüm yılın en çok sipariş edilen yemeği olarak birinci sırada yer aldı. Tatlı kategorisinde ise gençlerin vazgeçilmezi waffle, popülerliğini koruyarak zirvede kaldı.
Kaynak: AA
Türkiye genelinde 2024'te en çok tercih edilen yemekler, yerel ve uluslararası lezzetlerin uyumunu yansıttı. Tavuk döner dürüm birinci sırada yer alırken, onu burger, lahmacun, pizza ve çiğ köfte takip etti.
MARKET VE MAHALLE KATEGORİLERİNDE ÖNE ÇIKANLAR
Yemeksepeti Market ve Mahalle kategorilerinde temel ihtiyaç ürünleri dikkat çekti. Market kategorisinde sokak simidi en çok sipariş edilen ürün olurken, doğal maden suyu ve çikolatalı gofret gibi ürünler de listede yer aldı. Mahalle kategorisinde ise beyaz ekmek, patates ve maydanoz en çok tercih edilenler arasında bulunarak kullanıcıların temel gıda ürünlerine öncelik verdiğini gösterdi.
TATLI KATEGORİSİNİN LİDERİ...
Tatlılar arasında gençlerin favorisi olan waffle, 2024'te de liderliğini sürdürdü. Bunun yanı sıra geleneksel tatlılar arasında baklava ve sütlaç da modern tatlılarla birlikte popülerliğini korudu.
Yemeksepeti'nin açıkladığı veriler, Türkiye'nin hem geleneksel tatlara bağlılığını hem de yenilikçi lezzetlere olan ilgisini gözler önüne serdi.