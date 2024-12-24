Türkiye'nin 2024'te En Çok Sipariş Edilen Yemekleri Açıklandı

MARKET VE MAHALLE KATEGORİLERİNDE ÖNE ÇIKANLAR

Yemeksepeti Market ve Mahalle kategorilerinde temel ihtiyaç ürünleri dikkat çekti. Market kategorisinde sokak simidi en çok sipariş edilen ürün olurken, doğal maden suyu ve çikolatalı gofret gibi ürünler de listede yer aldı. Mahalle kategorisinde ise beyaz ekmek, patates ve maydanoz en çok tercih edilenler arasında bulunarak kullanıcıların temel gıda ürünlerine öncelik verdiğini gösterdi.