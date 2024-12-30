Atatürk Anıtına Çıkıp Saygısızlık Yapmıştı: Yakalandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde Kemalpaşa Mahallesi'nde 16 yaşındaki K.Y., Atatürk ve silah arkadaşları Kurtuluş Savaşı'ndayken tasvir edilen anıtın üzerine çıktı. Heykellerden birinin yanağına tokat atıp kulağını çeken şüpheli, çevredeki bir kişi tarafından cep telefonuyla kayda alındı.

Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından harekete geçen polis ekipleri, şüpheliyi evinde yakalayarak gözaltına aldı.

Kaynak: DHA